Keraguan masih menyelimuti keikutsertaan bintang Liverpool asal Hongaria, Dominik Szoboszlai, dalam laga timnya melawan Brentford pada Sabtu mendatang di pekan ketujuh Liga Primer Inggris, akibat cedera.

Szoboszlai tampil sebagai starter dalam lima laga pertama Liverpool di Premier League sebelum absen pada pertandingan Minggu lalu saat timnya takluk 3-0 dari Manchester City di Stadion Anfield karena masalah pada hamstring.

Gelandang asal Hongaria itu juga absen dalam kemenangan besar Liverpool di Liga Champions Eropa pada tengah pekan melawan LASK (6-3).

Szoboszlai menjadi salah satu pemain kunci yang tak tersedia bagi tim pelatih Andoni Iraola, bersama duet penyerang Cody Gakpo dan Alexander Isak.

Pertandingan berikutnya BRE Premier League 10.00 LIV

Iraola mengatakan bahwa ia harus "menunggu dan melihat" untuk mengetahui apakah salah satu dari ketiga pemain tersebut akan pulih tepat waktu untuk tampil melawan Brentford pada hari Sabtu.

Iraola menambahkan pada hari Kamis ini, seperti dikutip surat kabar Inggris "Metro": "Masih terlalu dini bagi kami untuk mengatakannya, kami masih punya sesi latihan besok."

Ia melanjutkan: "Jelas mereka belum siap untuk pertandingan tadi malam (melawan LASK)."

Ia pun menuturkan: "Kami harus menunggu dan melihat. Saya pikir waktunya masih terlalu dini, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka tidak tersedia untuk pertandingan-pertandingan sebelumnya, kali ini saya membuka peluang itu, ya."

Liverpool juga sudah pasti kehilangan Ryan Gravenberch yang terkena skorsing setelah diusir keluar lapangan saat melawan City.







