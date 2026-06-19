Ada keraguan seputar apakah Bukayo Saka akan masuk dalam susunan pemain inti timnas Inggris saat menghadapi Ghana, pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Timnas Inggris memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan dramatis atas Kroasia dengan skor 4-2, sementara Ghana mengalahkan Panama melalui gol penentu di menit-menit akhir.

Menurut jaringan "Sky Sports", Thomas Tuchel, pelatih Tim Tiga Singa, mengindikasikan bahwa Saka mungkin tidak akan diturunkan sebagai starter hingga pertandingan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia melawan Panama.

Staf pelatih timnas Inggris terus menangani dengan hati-hati masalah cedera tendon Achilles yang dialami Bukayo Saka.

Tuchel mengatakan bahwa Saka akan dipersiapkan secara bertahap selama sesi latihan pekan depan, dan kemungkinan besar tidak akan diturunkan sebagai starter sebelum pertandingan terakhir fase grup melawan Panama.

Hal ini berarti rekan setimnya di Arsenal, Noni Madueke, akan mempertahankan posisinya di sayap kanan. Madueke mendapat pujian besar atas penampilannya melawan Kroasia, di mana ia berhasil mendapatkan tendangan penalti serta menciptakan beberapa peluang berbahaya.