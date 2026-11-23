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Roshn Saudi League bersiap menambah jumlah pemain asing mulai musim depan, 2027-2028.

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Harian Asharq Al-Awsat, dengan mengutip sumber khusus, melaporkan adanya wacana untuk menambah jumlah pemain asing di Roshn Saudi League.

Disebutkan bahwa sejumlah opsi tengah dikaji, mulai dari menambah jumlah pemain asing menjadi 14, 16, atau 18 pemain, hingga menghapus batas maksimal dan membuka pintu tanpa batasan tertentu, dengan menerapkan regulasi organisasi dan finansial yang ketat terhadap langkah ini.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan mendorong pemain Saudi untuk menjajal pengalaman bermain di luar negeri, sekaligus mendorong perpindahan pemain lokal dari klub-klub besar ke klub dengan kemampuan finansial lebih rendah, guna memastikan mereka mendapat menit bermain reguler dan kesempatan tampil yang lebih luas.

Disebutkan pula bahwa saat ini tengah dikaji mekanisme pemberian dukungan finansial bagi klub yang merekrut pemain Saudi yang masih terikat kontrak dari klub-klub besar. Tujuannya untuk membantu menutupi gaji tinggi mereka yang melampaui kemampuan finansial klub dengan sumber daya terbatas.

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Asharq Al-Awsat juga menyebut bahwa Federasi Sepak Bola Saudi sebelumnya telah mengirimkan kuesioner resmi kepada klub-klub untuk menjaring pendapat mereka soal cara mengembangkan pemain lokal, peran akademi, dan kesempatan bermain, serta menilai pengaruh pemain asing terhadap level pemain lokal.

Waktu penyebaran kuesioner ini beserta isi pertanyaannya memunculkan tanda tanya, apakah hasilnya akan dijadikan landasan utama untuk mengesahkan penambahan jumlah pemain asing pada musim depan, terlebih kuesioner tersebut berfokus langsung pada hubungan antara keberadaan pemain asing dan perkembangan pemain Saudi.