'Keputusan VAR terburuk sepanjang masa' memicu kegemparan besar-besaran

Situasi di Skotlandia sedang sangat ricuh, di mana persaingan gelar Liga Skotlandia yang sangat menegangkan kini mendekati puncaknya. Namun, pertandingan pada Rabu malam itu bisa saja berakhir lebih awal, seandainya saja Celtic tidak mendapatkan tendangan penalti di menit-menit terakhir.

Celtic mengalami kesulitan besar melawan Motherwell pada Rabu malam dan tampaknya akan mengalami kehilangan poin yang fatal. Hingga pada menit ke-97, wasit video masuk dan bola diarahkan ke titik penalti.

Keputusan itu, dengan kata lain, patut dipertanyakan. Bek Motherwell yang dikenai hukuman tampaknya 'hanya' menyundul bola menjauh setelah lemparan ke dalam dari jarak jauh. Namun, VAR melihat adanya handball, sehingga diberikan tendangan penalti.

Kelechi Iheanacho berhasil mengeksekusi penalti tersebut, sehingga selisih poin antara kedua tim, dengan hanya satu pertandingan tersisa, kini menjadi satu poin. Dan pada pertandingan terakhir itu, Celtic dan Hearts akan bertanding di Celtic Park.

Berkat penalti di menit-menit akhir, Celtic kini tidak perlu lagi menang dengan selisih minimal tiga gol, tetapi kemenangan apa pun sudah cukup. Hearts membutuhkan setidaknya satu poin di kandang lawan.

Derrek McInnes, pelatih Hearts, sangat marah. "Ketika kamu mendengar bahwa VAR akan memeriksa sesuatu untuk Celtic di waktu tambahan, kamu sudah mengira mereka akan mendapat penalti," keluhnya kepada Sky Sports.

"Ini menjijikkan. Semua orang melawan kami. Bagi saya, ini bukan penalti. Ini sangat buruk dan seolah-olah mereka memberi hadiah kepada Celtic. Mereka sangat beruntung," kata pelatih kepala yang marah itu.

Gary Lineker juga mengecam keputusan tersebut. "Ini mungkin saja keputusan VAR terburuk yang pernah saya lihat (dan persaingannya cukup ketat)," tulis mantan penyerang top itu di X. "Sungguh tak terbayangkan, mengingat taruhannya."