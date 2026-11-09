Kiper Liverpool asal Brasil, Alisson Becker, menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan bersama tim hingga setelah berakhirnya musim ini, meski kontraknya hampir habis. Ia menegaskan kebahagiaannya berada di "Anfield" serta tekadnya untuk terus bersaing di level tertinggi, di saat belum ada negosiasi langsung antara dirinya dan manajemen klub terkait perpanjangan kontrak.

Alisson mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip jaringan "BBC", bahwa ia lebih memilih untuk bertahan bersama Liverpool. Ia menyebut bahwa agennya yang menangani komunikasi dengan para pejabat klub, sementara fokusnya tetap tertuju pada tampil sebaik mungkin dalam laga-laga mendatang.

Kiper berusia 34 tahun itu menjelaskan: "Ya, saya ingin bertahan. Fokus saya adalah menjalani setiap pertandingan, tetapi saya senang untuk melanjutkan di sini. Hal ini bergantung pada berbagai aspek dan kondisi, tetapi keinginan saya adalah bertahan, karena saya dan keluarga saya bahagia di sini."

Ia menambahkan: "Saya masih haus akan gelar dan tampil bagus. Saya ingin terus bermain di level tertinggi selama mungkin," sambil menegaskan bahwa ia belum melakukan pembicaraan langsung terkait kontrak baru, tetapi agennya tengah berkomunikasi dengan klub.

Pernyataan Alisson ini muncul setelah masa depannya memicu berbagai pertanyaan dalam beberapa waktu terakhir, terutama setelah ia mempertimbangkan kemungkinan pindah ke Juventus pada awal tahun ini, sebelum akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya bersama Liverpool, klub yang ia bela setelah bergabung dari Roma pada 2018 dengan nilai 66,8 juta pound sterling, dan telah menjalani 347 pertandingan bersama mereka.

Kiper asal Brasil itu memulihkan penampilan kuatnya saat Liverpool mengalahkan Crystal Palace pada Minggu, setelah ia menggagalkan sejumlah peluang berbahaya, menyusul pekan yang sulit bagi tim yang ditandai dengan kekalahan dari Arsenal dan Fenerbahce.