Keputusan tegas dari Barcelona terkait kepergian Gavi

Memastikan klub Barcelona sikapnya terhadap masa depan Gavi, dengan menegaskan keinginannya untuk mempertahankan sang gelandang dalam skuad, di tengah tidak adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk berpisah, meski kondisi olahraga yang rumit tengah dialami sang pemain akibat jauhnya ia dari keikutsertaan secara reguler pada periode saat ini.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", masa depan Gavi masih terkait dengan Barcelona, di mana klub tidak berpikir untuk melepasnya, sebagaimana sang pemain tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengubah tujuannya, meski ia mendapatkan menit bermain yang jauh lebih sedikit dari yang ia harapkan.

Sang gelandang bersikukuh dengan mimpinya untuk sukses dengan seragam tim Catalan, dan tidak berniat mendengarkan tawaran apa pun, baik selama periode transfer musim dingin pada Januari mendatang maupun pada musim panas yang akan datang.

Gavi mengalami kondisi kecemasan yang berat akibat menurunnya perannya di dalam tim, di mana ia tidak merasa nyaman dengan situasinya saat ini, sebagaimana ia terpengaruh oleh ketiadaan keberlanjutan yang ia dambakan dalam keikutsertaan di pertandingan. Meski demikian, sang pemain tidak berpikir untuk pergi, sebaliknya ia memiliki motivasi besar untuk mengubah situasinya dan merebut kembali tempatnya.

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Gelandang asal Andalusia itu menyadari bahwa musim masih panjang, dan bahwa peluang akan tersedia bagi semua pemain, sebagaimana ia yakin bahwa kesempatannya untuk bermain pada akhirnya akan datang. Gavi menunjukkan kesabaran yang besar selama masa pemulihannya dari cedera, dan kini ia berada dalam kondisi fisik yang baik, sehingga tibalah gilirannya untuk menanti kesempatannya, meski menghadapi situasi ini tidak mudah dari sisi psikologis bagi pemain yang memiliki jiwa kompetitif besar seperti dirinya.

Flick bersikukuh mempertahankan Gavi

Sang gelandang menerima kontak dari klub-klub luar yang menunjukkan ketertarikan untuk mengetahui sikapnya, tetapi jawabannya tidak berubah, di mana ia tidak ingin mendengarkan tawaran apa pun. Mimpinya selalu adalah sukses bersama Barcelona, dan ia masih yakin bahwa ia memiliki banyak hal untuk dipersembahkan kepada tim.

Sikap klub selaras dengan keinginan sang pemain, di mana Hansi Flick bersikukuh mempertahankan jasa Gavi, baik pada masa kini maupun dalam rencana masa depannya untuk proyek yang ia pimpin.

Menurunnya keikutsertaan sang pemain disebabkan oleh alasan-alasan olahraga murni, di tengah persaingan besar di dalam tim, dan keyakinan sang pelatih saat ini bahwa sebagian rekan setimnya lebih unggul darinya dalam urutan pilihan, tanpa adanya alasan lain di balik keputusan-keputusannya.

Gavi menyadari kebutuhannya untuk bermain secara reguler, terlebih sedikitnya menit bermain bisa juga mengancam peluangnya untuk berada bersama timnas Spanyol selama musim ini, dan hal itu sangat mengkhawatirkannya.

Namun bahkan kemungkinan ini tidak mengubah rencananya, di mana sang pemain bersikeras untuk terus bekerja, merebut kembali perannya, dan membuktikan kelayakannya atas sebuah tempat dalam susunan pemain Flick.

Gavi tidak ingin mendengar pembicaraan apa pun tentang transfer, peminjaman, atau masuk ke dalam negosiasi dengan klub-klub lain, di mana prioritas satu-satunya tetaplah Barcelona, dan ia bersikukuh dengan keinginannya untuk terus mengenakan seragam Catalan selama bertahun-tahun.

Romano menegaskan sikap Barcelona

Jurnalis Italia Fabrizio Romano menyinggung pada jam-jam terakhir situasi Gavi, dan menegaskan sikapnya secara jelas, dengan menyebutkan bahwa sang pemain, berbeda dengan sebagian rekannya di tim seperti Alejandro Balde, tidak ditawarkan di bursa transfer, dan masih berada dalam rencana Barcelona.

Romano menekankan tidak adanya pergerakan apa pun yang bertujuan untuk kepergian Gavi dari klub, sebagaimana tidak ada indikasi apa pun atas keinginan sang pemain untuk meninggalkan tim Catalan.