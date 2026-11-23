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Bayern Munich telah mengambil keputusan final terkait langkah untuk mendatangkan Trent Alexander-Arnold, bintang Real Madrid.

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Menurut laporan TEAMtalk, Bayern Munich telah mencoret opsi untuk merekrut Arnold, yang bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2025.

Nama Alexander-Arnold, pemain internasional Inggris, santer dikaitkan dengan kepergian dari Real Madrid setelah sejauh ini gagal memenuhi ekspektasi bersama raksasa Spanyol tersebut.

Arnold hanya mendapat peran terbatas di Real Madrid. Kemungkinan kembalinya ke Liverpool sempat mencuat, tetapi laporan menyebutkan bahwa peluang transfernya kembali ke Anfield sangat kecil.

Sebagai gantinya, Trent Alexander-Arnold sebenarnya bisa saja berlabuh ke Bayern Munich. Namun, sebuah laporan yang dirilis dalam beberapa hari terakhir menyebutkan bahwa klub Jerman itu tidak terlalu berminat untuk mendapatkan jasanya.

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Jurnalis Jerman Christian Falk menegaskan bahwa Bayern Munich tidak tertarik untuk merekrut Alexander-Arnold dalam waktu dekat.

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Falk menjelaskan bahwa Trent Alexander-Arnold bukanlah bek kanan ideal bagi Bayern Munich. Selain itu, usia dan performanya bersama Real Madrid membuat kesepakatan tersebut sulit terwujud.

"Bayern Munich tidak tertarik untuk merekrut Trent Alexander-Arnold, bek Real Madrid," kata Falk kepada CF Bayern Insider.

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"Bayern Munich sedang mencari pemain di posisi ini, dan pemain seperti Givairo Read tentu masih masuk dalam radar klub. Dari karakteristik Read saja, Anda bisa melihat bahwa klub tidak sedang mencari pemain seperti Trent Alexander-Arnold untuk memperkuat skuad," lanjutnya.

"Selain itu, saya tidak yakin pelatih Vincent Kompany akan melirik karakteristik pemain asal Inggris itu, karena dia bukan bek kanan ideal bagi Bayern Munich," ujarnya.

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"Arnold juga sudah tidak termasuk pemain sepak bola yang paling muda. Jujur saja, pemain berusia 28 tahun itu belum membuktikan dirinya di Real Madrid. Kita harus sangat menghormati pemain Inggris yang mencoba berkarier di negara lain, tetapi tidak semua pemain Inggris sukses setelah meninggalkan Britania Raya," jelasnya.

"Lagi pula, tidak semua pemain Inggris adalah Harry Kane. Karena itu, saya tidak yakin Trent Alexander-Arnold akan menjadi opsi serius bagi Bayern pada musim panas mendatang," tegas Falk.