Keputusan tak terduga dari Mourinho: kejutan jelang laga melawan Barcelona

Pelatih Portugal Real Madrid, Jose Mourinho, berencana melakukan perubahan penting di lini pertahanan pada susunan pemain inti timnya dalam laga El Clasico yang dinanti melawan Barcelona, dengan kecenderungan mengandalkan Antonio Rudiger dan Ibrahima Konate serta menyingkirkan pemain Spanyol Dean Huijsen, menurut prediksi jurnalis Santiago Segurola.

Dalam perbincangannya di radio Spanyol "Onda Cero", Segurola mengungkapkan bahwa Mourinho tidak merasa cukup percaya pada kemampuan bertahan Huijsen, meski ia tampil penuh melawan Sevilla pada pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Real Madrid dengan skor 4-1, seraya menyebutkan bahwa pelatih asal Portugal itu lebih memilih mengandalkan pemain yang lebih berpengalaman dalam laga-laga besar.

Jurnalis Spanyol itu berkata: "Huijsen bisa saja menjadi pemain cadangan, ya. Mourinho tidak terlalu memercayainya dalam hal bertahan. Saya rasa ia akan bermain melawan Leipzig, dan Rudiger akan turun sebagai starter melawan Barcelona, meski sulit baginya menjalani dua pertandingan berturut-turut. Saya memperkirakan Rudiger dan Konate akan bermain di El Clasico."

Meski memperkirakan Huijsen tersingkir dari susunan pemain inti, Segurola memuji potensi bek Spanyol tersebut, menganggapnya memiliki kemampuan istimewa dalam membangun serangan dan bergerak di ruang-ruang depan, yang terlihat selama laga melawan Sevilla, ketika ia turut berperan dalam distribusi permainan di sisi kiri dan bergerak di posisi pengatur serangan.

Sebaliknya, Segurola mengkritik sistem pertahanan Barcelona, menganggapnya sebagai titik lemah yang bisa dimanfaatkan Real Madrid, terutama dalam serangan balik, sambil menegaskan bahwa klub Catalan itu perlu memperbaiki performa bertahannya jika ingin bersaing kuat memperebutkan gelar Liga Champions Eropa.

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Dalam hal ini ia mengatakan bahwa Barcelona akan menghadapi masalah besar jika Pau Cubarsi absen, seraya menegaskan bahwa tim itu masih membutuhkan lebih banyak kekokohan pertahanan untuk mengimbangi para pesaing dalam laga-laga besar.

Dalam konteks terkait, Segurola mengkritik tekanan yang dilakukan dua kutub sepak bola Spanyol terhadap wasit, menyusul keputusan-keputusan kontroversial dalam laga Barcelona melawan Real Betis serta Real Madrid melawan Sevilla, menganggap bahwa keluhan kedua klub itu turut menambah tekanan terhadap sistem perwasitan.

Ia berkata: "Sangat memalukan bahwa Real Madrid dan Barcelona mengeluh soal wasit dan menekan mereka, serta mengubah kompetisi menjadi sesuatu yang sangat buruk."

Ia juga menilai bahwa pembatalan gol Giovani Lo Celso dalam laga Barcelona melawan Real Betis, bersama insiden Arda Guler yang kontroversial melawan Sevilla, membuka pintu bagi lebih banyak kontroversi perwasitan, seraya memperingatkan bahwa para wasit kini merasa terintimidasi di tengah meningkatnya kritik dan tekanan.