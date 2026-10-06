Tampaknya hari-hari Endrick di Real Madrid sudah terhitung; penyerang muda asal Brasil itu tidak masuk dalam rencana pelatih Jose Mourinho, dan sudah memikirkan untuk pindah dengan status pinjaman lagi ketika bursa transfer dibuka pada Januari mendatang.

Meskipun Endrick memulai musim dalam kondisi mengalami cedera, ia tidak mendapatkan kesempatan yang berarti sejak pulih; sebab ia hanya bermain selama empat menit menghadapi Elche sejauh ini pada musim ini, dan sang penyerang lebih memilih hengkang mengingat minimnya waktu bermain yang tersedia baginya, sebagaimana diberitakan surat kabar Katalan "Sport".

Pemain Brasil tersebut pindah ke Real Madrid dari Palmeiras pada musim panas 2024 dengan nilai 48 juta euro, dan meskipun bergabung sebagai bintang yang menjanjikan, ia menghadapi kesulitan untuk benar-benar beradaptasi dengan klub Kerajaan itu.

Setelah musim pertama yang bagus di bawah asuhan Carlo Ancelotti -yang selama itu ia mencetak tujuh gol dalam 37 pertandingan- ia dipinjamkan ke klub Olympique Lyon pada Januari tahun ini; sebab ia tidak masuk dalam rencana Xabi Alonso, sehingga ia pindah ke Prancis di mana ia tampil mengesankan dan mencetak delapan gol dalam 21 pertandingan.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

Setelah periode penampilan yang kuat selama enam bulan, pemain itu kembali ke Real Madrid pada musim panas ini, namun Mourinho tidak memasukkannya dalam perhitungannya; sebab ia mendapati dirinya tertinggal dalam urutan pilihan serangan di belakang Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Yan Diomande, dan bahkan Carlos Espi.

Selain itu, kehadiran Arda Guler di lini serang mengurangi waktu bermain yang tersedia bagi Endrick, dan sebagai akibatnya, pemain Brasil itu memutuskan untuk hengkang lagi pada Januari demi mencari peluang tampil dan menit bermain.

Dan menurut radio "Cadena SER", tujuan berikutnya mungkin adalah klub Aston Villa yang diasuh Unai Emery, di mana klub Inggris itu menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya, selain itu pemain tersebut juga mendapat perhatian dari klub-klub Italia seperti Roma dan Milan.



