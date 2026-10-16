Komite Banding Federasi Sepak Bola Spanyol menguatkan sanksi larangan bermain selama 4 pertandingan terhadap pemain Brasil Vinicius Junior, yang dijatuhkan Komite Disiplin setelah kartu merahnya pada laga kontra Villarreal, usai menolak banding yang diajukan Real Madrid, yang menuntut pembatalan sanksi tersebut atau setidaknya pengurangan hukuman.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Vinicius dengan demikian akan absen pada laga-laga LaLiga mendatang menghadapi Sevilla, Barcelona, Racing Santander, dan Valencia, serta baru akan kembali tampil di kompetisi tersebut setelah jeda internasional, saat menghadapi Celta Vigo pada 21 dan 22 November.

Los Blancos berniat membawa kasus ini ke Pengadilan Administratif Olahraga.

Real Madrid sebelumnya mengajukan beberapa permintaan dalam memorandum banding yang diserahkan kepada Komite Banding, namun semuanya ditolak.

Los Blancos menuntut pembatalan sanksi larangan bermain dua pertandingan akibat kartu merah, atau penerapan Pasal 121.1 dari kode disiplin alih-alih Pasal 130.2, dengan pertimbangan bahwa pasal pertama diterapkan dalam kasus-kasus serupa sebelumnya yang berkaitan dengan menjambak rambut, sebagai preseden disipliner, yang akan membuat hukuman kartu merah berkurang menjadi hanya satu pertandingan.

Di sisi lain, Madrid meminta pembatalan sanksi larangan bermain dua pertandingan akibat protes Vinicius terhadap wasit Diaz de Mera, dengan menilai tidak ada alasan yang membenarkan penerapan Pasal 127 dari kode disiplin, atau penerapan Pasal 118.1 sebagai gantinya, yaitu pasal yang hukumannya terbatas pada peringatan.

Komite Banding menolak seluruh argumen yang diajukan Los Blancos.

Terkait kartu merah, badan disipliner yang berada di bawah Federasi Sepak Bola Spanyol menjelaskan bahwa tidak ada kekeliruan material yang jelas dalam keputusan wasit.

Komite juga mempertahankan sanksi larangan bermain dua pertandingan, dengan menilai bahwa penerapan Pasal 130.2 sudah tepat, karena insiden tersebut tidak terjadi saat perebutan bola secara nyata.

Komite Banding menyebutkan, mengenai keputusan Komite Disiplin terkait penerapan pasal ini, bahwa "tidak ada kekurangan dalam dasar pertimbangan yang mengharuskan pembatalan keputusan yang dipermasalahkan".

Berdasarkan hal tersebut, sanksi larangan bermain dua pertandingan tetap menjadi batas minimum yang diatur dalam pasal ini.



