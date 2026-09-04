Klub Paris Saint-Germain secara mengejutkan mengumumkan perpanjangan kontrak pelatihnya, Luis Enrique, serta lima pemainnya, yaitu Lucas Beraldo, Senny Mayulu, Joao Neves, Willian Pacho, dan Fabian Ruiz, menjelang laga melawan Monaco di Ligue 1.

Kontrak baru pelatih asal Spanyol itu dengan klub asal Paris tersebut berlaku hingga Juni 2030.





Paris Saint-Germain memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan pesan dukungan dan persatuan kepada skuad, menyusul awal musim yang buruk di Prancis, yang ditandai dengan kekalahan di Piala Super serta hasil imbang dalam dua laga pertama Ligue 1.

Meski demikian, seperti yang sudah terlihat pada musim-musim terakhir, tim Paris itu mulai menunjukkan level terbaiknya mulai Januari dan Februari.



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