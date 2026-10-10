Bintang Inggris, Cole Palmer, menandatangani kontrak baru dengan Chelsea yang berlaku hingga musim panas 2034, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kariernya bersama klub London tersebut selama bertahun-tahun mendatang.

Akun resmi Chelsea di platform "X" sudah mengunggah foto Palmer dengan tulisan tahun 2034 di atasnya.

Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", playmaker berusia 24 tahun itu sebelumnya sudah terikat kontrak yang berlaku untuk tujuh tahun ke depan, tetapi ia setuju untuk memperpanjangnya selama 12 bulan tambahan, dengan syarat finansial yang lebih baik sebagai bentuk penghargaan atas pentingnya dirinya di dalam klub.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya terbaru Chelsea untuk mempertahankan talenta-talenta terbaik yang ada di skuadnya, setelah sejumlah pemain inti memperpanjang kontrak mereka sepanjang tahun 2026, terutama sang kapten Reece James, gelandang Moises Caicedo, penyerang Joao Pedro, dan winger Pedro Neto.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 10.00 BOU

Meski beredar rumor yang mengaitkan Palmer dengan kepergian dari Chelsea, pemain internasional Inggris itu menegaskan dalam pernyataannya kepada surat kabar "The Guardian" pada April lalu bahwa ia tidak berencana meninggalkan tim London tersebut.

Palmer bergabung dengan Chelsea dari Manchester City pada tahun 2023, dan telah menjalani 138 pertandingan dengan kostum tim, mencetak 58 gol serta memberikan 34 assist.

Pemain ini menjadi salah satu elemen penting dalam skuad tim yang meraih gelar Liga Konferensi Eropa dan Piala Dunia Antarklub pada tahun 2025, di mana ia mencetak dua gol di final turnamen terakhir tersebut, sehingga ikut berperan dalam kemenangan atas Paris Saint-Germain.

Pada musim ini, Palmer mencetak 4 gol dan memberikan dua assist dalam 7 pertandingan pertama Chelsea di berbagai kompetisi, sementara tim asuhan pelatih Xabi Alonso menempati peringkat kesepuluh di klasemen Liga Primer Inggris.

Palmer sempat masuk ke dalam daftar skuad terbaru timnas Inggris yang diumumkan pelatih Thomas Tuchel, tetapi ia mundur dari daftar tersebut karena kebutuhan untuk mengelola beban fisiknya.



