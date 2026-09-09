Keputusan pertama Richard Hughes: Simone Inzaghi terancam dipecat dari Al Hilal

Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menangani Al Hilal, kini terancam dipecat oleh klub Arab Saudi tersebut, menyusul kekalahan mengejutkan yang dialaminya melawan Neom di Roshn League.

Al Hilal kalah dari Neom dengan skor 0-2, kemarin lusa pada hari Senin, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan keenam Roshn League.

Meski ini merupakan kekalahan pertama yang dialami Inzaghi bersama Al Hilal di Roshn League, surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat" memastikan bahwa pelatih Italia itu mungkin akan meninggalkan tim dalam waktu dekat.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa direktur olahraga baru Al Hilal asal Skotlandia, Richard Hughes, tengah mengkaji sejumlah opsi terkait masa depan staf kepelatihan, setelah masa depan Simone Inzaghi diletakkan di atas meja.

Hughes bersama timnya akan memantau indikator teknis yang berkaitan dengan performa tim dalam periode mendatang, terutama sebelum jeda panjang yang berkaitan dengan turnamen Piala Asia 2027.

Kompetisi Roshn League akan berhenti pada periode dari 16 Desember mendatang hingga 11 Februari 2027, karena turnamen Piala Asia yang digelar Kerajaan Arab Saudi.

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Sebelum periode tersebut, Hughes dan timnya akan mengkaji indikator performa teknis, sehingga Inzaghi akan tetap bersama staf kepelatihannya jika performa berjalan menanjak, dengan menunda gagasan untuk merekrut pelatih baru hingga musim panas mendatang.

Namun, jika indikator performa teknis justru menurun, maka opsi memecat pelatih Italia itu akan menjadi yang paling mungkin, disertai perekrutan pelatih baru untuk memimpin tim selama periode jeda Piala Asia.

Dalam kasus tersebut, Al Hilal akan mulai mengkaji sejumlah nama yang mungkin menangani "Al Za'eem", dengan syarat sesuai dengan cara tim itu dibangun selama periode transfer musim panas lalu, tanpa perlu melakukan perubahan yang besar.

Perlu diketahui bahwa kontrak Inzaghi dengan Al Hilal berakhir pada penghujung musim ini. Ia telah menangani tim sejak awal musim lalu, dan membawanya lolos ke perempat final Piala Dunia Antarklub 2025 serta meraih Piala Raja, sementara ia kehilangan gelar Roshn League yang direbut Al Nassr.