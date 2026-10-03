Jorge Jesus, pelatih timnas Portugal, menyetujui pertemuan dengan Cristiano Ronaldo dengan tujuan meredam krisis antara kedua pihak, dalam langkah yang muncul sebagai respons atas mediasi yang dipimpin oleh Federasi Sepakbola Portugal, yang kini menanti sikap sang kapten timnas terkait keikutsertaannya dalam pembicaraan tersebut.

Menurut yang diberitakan surat kabar Portugal "Abola", Jesus menyatakan persetujuannya untuk menggelar pertemuan darurat guna kembali mendekatkan sudut pandang dengan Ronaldo, pada saat upaya meredam perselisihan masih tergantung pada jawaban sang kapten timnas, di tengah usaha untuk menghindari akhir yang mendadak dari perjalanan bersejarah yang telah berlangsung lebih dari dua dekade dengan seragam Portugal.

Langkah ini muncul di tengah meluasnya dampak krisis, yang telah melampaui suasana internal timnas hingga menjangkau opini publik, dengan munculnya spanduk-spanduk di jalanan Lisbon yang mencerminkan kemarahan, selain suasana tegang yang mengiringi kedatangan rombongan timnas di kota Porto.

Meski Jesus bertahan pada keputusan teknisnya untuk menempatkan Ronaldo, pemilik nomor punggung 7, di bangku cadangan saat menghadapi Denmark, pelatih Portugal itu menyadari pentingnya meredam perselisihan dan berupaya memulihkan stabilitas di dalam timnas secepat mungkin, usai laga menghadapi Norwegia yang dijadwalkan berlangsung besok Minggu di Stadion "Dragao", dalam ajang UEFA Nations League.

Pada saat rombongan Portugal fokus mempersiapkan diri untuk pertandingan mendatang di utara negeri itu, perhatian tertuju ke ibu kota Spanyol, Madrid, tempat tinggal Ronaldo, yang hingga kini bungkam sejak meninggalkan pemusatan latihan timnas di Kopenhagen.

Dengan persetujuan Jesus atas pertemuan tersebut, keputusan kini berada di tangan Ronaldo, yang menghadapi pilihan untuk merespons upaya dialog demi mencari penyelesaian yang mengakhiri perselisihan, atau bertahan pada sikapnya, yang dapat mengancam berakhirnya karier internasionalnya yang panjang dalam suasana yang tidak sepadan dengan statusnya dan apa yang telah ia persembahkan bagi timnas Portugal selama lebih dari 20 tahun.