Raphinha semakin dekat untuk merampungkan sebuah langkah yang saat ini tidak diduga oleh banyak orang. Pemain asal Brasil itu, yang selama beberapa waktu mengurus urusannya sendiri tanpa agen, kini tengah menuju kesepakatan dengan seorang perwakilan baru.

Langkah yang diungkap oleh surat kabar "Sport" ini datang di momen yang menentukan, ketika hanya tersisa sentuhan-sentuhan akhir untuk memperpanjang kontraknya dengan Blaugrana.

Surat kabar Catalan itu menyebutkan bahwa yang akan menangani perwakilan top skor Liga Spanyol tersebut adalah salah satu nama paling menonjol di pasar transfer, yaitu Ali Barat, yang juga memiliki hubungan kuat dengan manajemen klub Barcelona.

Surat kabar itu menambahkan bahwa yang akan menangani perwakilan Raphinha adalah seorang agen dengan rekam jejak penuh keberhasilan; ia merupakan sosok terkemuka di dunia sepak bola, yang mengawal terlaksananya transfer-transfer besar di liga-liga papan atas dunia selama beberapa musim terakhir.

Akhirnya, Raphinha memantapkan keputusannya, setelah sejumlah agen pemain kenamaan di pasar berupaya keras selama tahun-tahun terakhir untuk merekrutnya ke dalam daftar klien mereka; di antaranya Pini Zahavi (yang menjalani negosiasi selama berbulan-bulan), Jorge Mendes, dan dua rekan senegaranya dari Brasil: Giuliano Bertolucci (agen Brasil dengan pendapatan tertinggi di dunia) dan agensi "Roc Nation" (yang mewakili, di antara nama lain, Marc Bernal pemain Barcelona, serta Vinicius Junior dan Endrick pemain Real Madrid). Meski demikian, ia menolak mereka semua dengan sopan.

Kemitraan antara Raphinha dan Ali Barat, pemilik agensi "Epic Sport", merupakan kejutan yang tak terduga; sebab tidak ada informasi apa pun yang menyebutkan adanya kemungkinan keterkaitan antara bintang Brasil itu dan pengusaha asal Iran yang berdomisili di Uni Emirat Arab tersebut, yang dikenal sangat menjaga kerahasiaan.

Kisah Raphinha dengan Barcelona memiliki sisi unik yang tidak berlaku bagi pemain lain mana pun di tim ini; sebab ketika ia bergabung ke "Camp Nou" dari Leeds, agennya adalah Deco, sosok yang sama yang kini menjabat di sisi berseberangan sebagai direktur olahraga. Sejak mantan pemain Portugal itu beralih ke peran administratif ini, sang winger pun tak lagi memiliki agen.

Namun situasi ini tengah menuju perubahan; sebab agen baru itu akan memulai tugasnya dengan sebuah transaksi kelas berat, yaitu perpanjangan kontrak pemain Brasil tersebut sehingga ia menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di tim, sesuatu yang mencerminkan pengaruh besarnya baik di dalam ruang ganti maupun di atas lapangan.

Bertahannya pemain Brasil itu di barisan Blaugrana menjadi sumber kebahagiaan bagi seluruh pendukung Barcelona, yang menunjukkan kelegaan besar atas komitmen penyerang yang tak kenal menyerah ini.

Deco menjelaskan kepada para anggota klub bahwa telah dicapai kemajuan dalam negosiasi yang bertujuan memperpanjang kontrak sang kapten hingga 30 Juni 2030; sebab kontraknya saat ini berlaku hingga tahun 2028, yang berarti langkah ini akan menambah dua musim lagi.

Pemain itu sendiri sebelumnya telah menunjukkan keterbukaan terhadap kemungkinan ini, di mana ia menegaskan dalam sebuah wawancara dengan radio "RAC1" niatnya untuk memperpanjang kontraknya melewati tahun 2028, seraya menyatakan keinginannya untuk pensiun dari sepak bola sebagai pemain di barisan Barcelona.

Level penampilannya saat ini mencerminkan alasan klub Catalan itu merasa perlu bergerak; sebab Raphinha telah mencetak 12 gol dalam tujuh pekan pertama Liga Spanyol (termasuk torehan "hat-trick" dalam dua pertandingan beruntun melawan Levante dan Sevilla), ditambah dua gol lainnya di Liga Champions Eropa, sehingga total koleksinya mencapai 14 gol dalam delapan pertandingan resmi.

Ia meraih itu semua ketika bermain sebagai ujung tombak, peran yang dipercayakan pelatih Hansi Flick kepadanya meski Raphinha bukan penyerang murni secara alami. Ia juga saat ini memuncaki persaingan meraih penghargaan "Pichichi" (top skor liga) dengan selisih lima gol.

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