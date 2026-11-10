Luis de la Fuente, pelatih kepala timnas Spanyol, memastikan kesiapan winger Barcelona Lamine Yamal untuk tampil menghadapi Inggris, Minggu mendatang, di Stadion Riyadh Air Metropolitano.

De la Fuente menjelaskan, dalam wawancara dengan kantor berita Spanyol, bahwa rasa sakit yang dialami Lamine Yamal "menghalanginya untuk tampil dalam kondisi terbaiknya", seraya menegaskan bahwa staf kepelatihan menempatkan kesehatan pemain di atas segalanya, dan memutuskan memberinya kesempatan untuk beristirahat serta pulih 100%, sebagai persiapan menghadapi laga yang dinanti melawan timnas Inggris, Minggu, pada pekan terakhir fase grup turnamen UEFA Nations League.

Pelatih kepala timnas Spanyol itu berkata: "Ini adalah keputusan yang harus diambil. Yang pasti pemain itu siap untuk tampil, dan seandainya kami menghadapi situasi darurat, tentu kami akan memutuskan untuk menurunkannya. Namun, tidak ada gunanya mengambil risiko apa pun. Kami pikirkan dulu kesehatannya, lalu keinginan kami agar ia berada dalam kondisi sebaik mungkin pada laga Minggu mendatang."

Pelatih asal Spanyol itu menjelaskan bahwa winger Barcelona tersebut mengalami rasa sakit ini sejak laga terakhir timnya di Liga Champions melawan Aston Villa, yang digelar di Stadion Camp Nou pada 3 bulan ini, di mana cedera itu menyebabkan "peradangan ringan yang menghalanginya tampil dalam kondisi baik", sehingga mendorong staf kepelatihan untuk membiarkannya tetap di Barcelona dan menunda bergabungnya ke pemusatan latihan timnas di Kota Sepak Bola, kawasan Las Rozas, Madrid.

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De la Fuente menambahkan: "Dalam kondisi normal, pemain itu seharusnya tiba tanpa masalah apa pun," seraya memperkirakan Lamine Yamal akan bergabung ke pemusatan latihan pada Kamis malam, bertepatan dengan laga timnas melawan Republik Ceko di Praha, atau pada Jumat pagi, yang akan memungkinkannya menjalani dua sesi latihan sebelum laga melawan Inggris.

De la Fuente menekankan bahwa semua pemain mendapat perlakuan yang sama dalam hal menempatkan kesehatan mereka di atas pertimbangan lainnya, sembari menegaskan bahwa tidak ada pembedaan apa pun dalam hal ini, dan bahwa menghindari risiko adalah keputusan terbaik.

Ia berkata dalam hal ini: "Jika ada pertandingan final, pemain itu sendiri yang akan memintamu untuk tampil, apa pun kondisinya. Namun dalam kasus ini, keputusan terbaik adalah memastikan mereka tiba di pertandingan berikutnya dalam kondisi ideal. Lamine Yamal bisa saja bermain pada hari Kamis, tetapi besar kemungkinan juga, seandainya ia menjalani laga itu, ia tidak akan tiba di laga Minggu dengan kondisi fisik terbaik."

Terkait penyerang Real Sociedad Mikel Oyarzabal, De la Fuente menjelaskan bahwa pemain itu sedang menanti, selain menyelesaikan pemulihannya dari flu, kelahiran anak keduanya, seraya menyebutkan bahwa waktu bergabungnya ke timnas akan bergantung pada berjalannya proses persalinan secara normal.

Ia melanjutkan: "Saat ini ia sedang menanti waktu persalinan istrinya, yang sudah hampir melahirkan. Kami berharap persalinan berlangsung secepatnya, dan segalanya berjalan lancar agar ia bisa bergabung bersama kami. Kami harus menunggu hingga saat-saat terakhir."

Latihan tertutup yang dijalani timnas Spanyol, Selasa, di Las Rozas, menyaksikan partisipasi winger Liverpool Víctor Muñoz secara normal, setelah ia bergabung ke daftar untuk menggantikan ketidakhadiran sementara Lamine Yamal dan Oyarzabal. Ikut pula berlatih kiper Arsenal David Raya, usai menuntaskan sejumlah urusan pribadi di London, yang menyebabkan keterlambatan kedatangannya ke pemusatan latihan, dengan persetujuan pelatih kepala.

Mengenai gelandang Arsenal Martín Zubimendi, yang bisa jadi merupakan opsi paling dekat untuk menggantikan ketidakhadiran Rodri Hernández yang cedera, De la Fuente memastikan bahwa pemain itu akan tersedia untuk tampil dalam dua pertandingan, meski mengenakan masker pelindung untuk melindungi hidungnya dari cedera yang dialaminya bersama klub asal London tersebut.

Pelatih Spanyol itu menutup: "Ia sudah pernah menjalani pertandingan sambil mengenakan masker. Ia mengalami patah hidung, tetapi ia bisa bermain tanpa masalah apa pun dengan mengenakan alat pelindung itu."