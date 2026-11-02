Keputusan mengejutkan dari Perez soal masa depan Real Madrid

Real Madrid tengah melakukan persiapan akhir terkait detail Rapat Umum mendatang untuk para anggotanya, yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu pagi 21 November, bersamaan dengan pertandingan tim melawan Celta Vigo.

Rapat ini akan menjadi pertemuan pertama yang mempertemukan Presiden Florentino Perez dan dewan direksinya dengan para anggota perwakilan, setelah kemenangannya dalam pemilihan yang digelar Juni lalu.

Menurut informasi yang diperoleh surat kabar Spanyol "AS", agenda pertemuan tidak akan mencakup pembahasan amendemen anggaran dasar klub, yang bertujuan mengubah bentuk hukumnya jika diputuskan untuk melangkah maju dalam langkah tersebut.

Para petinggi Real Madrid tengah berupaya menentukan cara terbaik untuk menjalankan perubahan mendasar ini, berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diumumkan presiden klub Florentino Perez selama Rapat Umum tahun lalu, yaitu melindungi klub dari serangan eksternal dan internal yang menargetkan aset-asetnya, serta memastikan pengakuan terhadap sekitar 100 ribu anggota sebagai pemilik sejati klub.

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Namun, kerumitan hukum dan konsekuensi yang menyertai perubahan sebesar ini mendorong manajemen klub untuk tidak mengajukan proposal apa pun hingga saat ini untuk disampaikan kepada para anggota perwakilan guna dibahas dan dipungut suara.

Florentino Perez sebelumnya telah mengumumkan, dalam pidato khusus setelah selesainya pembahasan poin-poin rutin pertemuan, bahwa ia akan menyerukan penyelenggaraan Rapat Umum Luar Biasa pada waktu yang tepat, untuk membahas proposal tersebut dan memungut suara atasnya.

Ia menjelaskan bahwa inisiatif itu, setelah memperoleh persetujuan awal dari para anggota perwakilan, juga membutuhkan pengesahan melalui referendum yang melibatkan seluruh anggota klub.

Di sisi lain, agenda Rapat Umum, sesuai prosedur yang berlaku, akan mencakup pemungutan suara untuk pengesahan laporan keuangan musim lalu, yang selama musim itu klub mencatatkan pendapatan rekor sebesar 1,221 miliar euro.

Ini akan menjadi kali ketiga berturut-turut pendapatan Real Madrid melampaui batas satu miliar euro, sebuah pencapaian yang mencerminkan berlanjutnya pertumbuhan finansial klub.