Dalam sebuah keputusan yang tidak biasa, Jurgen Klopp, pelatih kepala timnas Jerman, memutuskan untuk mengubah program latihan tim sebelum menghadapi Yunani, setelah padatnya jadwal pertandingan UEFA Nations League, yang mengharuskan mereka menjalani 4 pertandingan dalam 10 hari, memaksa perubahan mendadak pada rencana perjalanan.

Berdasarkan permintaan Klopp, timnas Jerman akan melakukan perjalanan dengan bus dari Herzogenaurach menuju Augsburg pada hari Minggu, yakni di hari pertandingan, alih-alih berpindah ke sana sehari sebelum laga, sesuatu yang jarang terjadi dalam persiapan tim nasional.

Klopp bertujuan melalui perubahan ini untuk memberikan para pemainnya waktu istirahat sebanyak mungkin, dan menghindari kelelahan akibat perjalanan lagi, terutama karena timnas Jerman baru saja kembali dari Amsterdam ke Herzogenaurach pada hari Jumat, setelah bermain imbang 1-1 melawan Belanda pada pertandingan pertama sang pelatih bersama tim.

Berdasarkan rencana baru tersebut, konferensi pers terakhir Klopp dan kapten lini pertahanan Jonathan Tah akan digelar di Herzogenaurach alih-alih di Augsburg, sementara timnas Yunani sudah tiba di kota tersebut untuk bersiap menghadapi laga ini, sebagaimana dilaporkan surat kabar "Bild" Jerman.









Yunani memuncaki Grup 2 di UEFA Nations League setelah matchday pertama, dengan raihan 3 poin, menyusul kemenangan menegangkan atas Serbia 2-1 lewat gol di detik-detik akhir.

Timnas Jerman berupaya memanfaatkan faktor tuan rumah dan dukungan suporter untuk meraih kemenangan dan merebut puncak grup, sementara timnas Belanda akan bertemu Serbia besok pukul 18.00.