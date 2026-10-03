Luis de la Fuente, pelatih kepala timnas Spanyol, telah memastikan sikapnya terkait duet Pau Cubarsi dan Carlos Espi, setelah mencoretnya dari daftar 23 pemain yang akan menjalani laga melawan Republik Ceko, Sabtu malam, di Stadion Carlos Tartiere.

Daftar skuad Spanyol sebelumnya telah menyusut menjadi 25 pemain usai cedera yang dialami Nico Williams, tanpa De la Fuente memutuskan untuk memanggil pengganti, sebelum akhirnya ia menetapkan untuk mencoret Cubarsi dan Espi dari daftar final pertandingan, sehingga keduanya akan menyaksikan laga dari tribune, sebagaimana dilaporkan surat kabar Spanyol "Marca".

Keputusan untuk mengistirahatkan Espi tergolong logis, setelah penyerang Real Madrid itu tiba di Oviedo pada Jumat malam, usai mencetak lima gol bersama timnas Spanyol U-21 melawan San Marino, dengan rencana bergabung ke latihan tim senior mulai Minggu.

Adapun Cubarsi, ia pun mendapatkan istirahat setelah menjalani 180 menit penuh selama jeda internasional, seiring kehati-hatian tim pelatih dalam mengatur menit bermainnya, terlebih ia tak absen satu menit pun bersama timnas Spanyol di Piala Dunia.

Di sisi lain, Roberto Fernandez, penyerang Espanyol, kembali ke daftar skuad Spanyol setelah absen dalam dua pertandingan, dan akan mengenakan nomor punggung 17. Fran Garcia juga mendapatkan nomor punggung 5, sementara Le Normand mengenakan nomor punggung 3, sedangkan nomor punggung 7, yang sebelumnya dipakai Nico Williams, beralih ke Victor Munoz.







