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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Keputusan mendesak: Bagaimana Posecic menyikapi penundaan laga Al Ahli dan Al Khaleej?

M. Pusic
Al Ahli vs Al Khaleej
Al Ahli
Al Khaleej
Saudi Pro League
Belanda
Arab Saudi

Pelatih asal Belanda itu bergerak cepat

Pelatih berkebangsaan Belanda, Marino Pusic, direktur teknik tim Al Ahli Saudi, mengambil keputusan mendadak setelah penundaan laga melawan Al Khaleej di Liga Roshn.

Al Ahli sedianya akan menjamu Al Khaleej, hari ini Kamis, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al Faisal di Jeddah, pada pekan kesebelas Liga Roshn.

Namun Asosiasi Liga Roshn mengumumkan, hari ini Kamis, penundaan laga selama 24 jam, sehingga akan digelar besok Jumat, karena sejumlah kendala logistik yang berupa ketidakmampuan rombongan Al Khaleej melakukan perjalanan udara dari Dammam ke Jeddah.

Surat kabar "Al Riyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa Pusic langsung memutuskan menggelar latihan sore bagi para pemain Al Ahli, hari ini Kamis, sebagai sesi latihan penutup sebelum laga esok hari.

Pelatih asal Belanda itu sebelumnya telah menggelar latihan penutup pada Rabu kemarin, namun penundaan laga memaksanya untuk mengulanginya kembali, demi menghindari dampak fisik pada para pemain jika mereka absen dari latihan.

Perlu diingat bahwa Al Ahli menempati peringkat kelima di klasemen Liga Saudi dengan 18 poin, tertinggal 7 poin dari Al Qadsiah yang berada di puncak, meski Al Ahli telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit.

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