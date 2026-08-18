Klub Real Madrid memberikan bonus mendadak kepada salah satu pemain Los Blancos, setelah ia dikaitkan dengan kepergian dari "Santiago Bernabeu" pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Rodra, jurnalis terkenal dari jaringan "ESPN", menulis di akunnya di "X": "Thiago Pitarch, kemarin Senin, menandatangani kontrak barunya sebagai pemain di tim utama Real Madrid".

Real Madrid sebelumnya telah memasukkan Thiago Pitarch ke dalam skuad tim utama, sehingga ia tampil dengan nomor punggung 27 dalam daftar tim melalui situs resmi klub.

Surat kabar Spanyol "Marca" sebelumnya telah menyebutkan bahwa Real Madrid akan mengandalkan Pitarch, yang mendapatkan kesempatan lebih besar, khususnya pada musim lalu di bawah kepemimpinan Arbeloa, hingga ia beberapa kali menjadi starter dalam beberapa fase musim.

Disebutkan pula bahwa keputusan ini (mempromosikannya ke tim utama) menegaskan bahwa mendatangkan seorang gelandang bertahan kini nyaris tidak mungkin, setelah Rodri, gelandang Manchester City, semakin dekat untuk pindah ke Barcelona, sementara pelatih Jose Mourinho mengandalkan pemain akademi tersebut untuk menambah persaingan dan mencoba mengunci tempatnya di lini tengah.

Real Madrid, pada kenyataannya, menolak untuk meminjamkan pemain tersebut, seperti yang terjadi dengan Palacios dan Gonzalo, di mana Arbeloa ingin membawanya ke Fulham, tetapi klub kerajaan itu tidak menyetujui kepergiannya kali ini.

