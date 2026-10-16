Seperti dilaporkan Ruhr Nachrichten, Filippo Mane dan Luca Reggiani sama-sama tidak masuk skuad tim utama untuk laga tandang berat di ibu kota pada Sabtu.

Sebaliknya, kedua bek muda itu dijadwalkan tampil bersama tim kedua dalam laga Regionalliga West melawan SC Wiedenbrück.

Keputusan ini cukup mengejutkan karena Nico Schlotterbeck baru saja harus diistirahatkan dalam laga Liga Champions melawan Bodö/Glimt pada Rabu demi mengatur beban bermainnya. Wakil kapten tersebut mengalami cedera pergelangan kaki saat membela tim nasional, tetapi secara mengejutkan tetap menjadi starter melawan Werder Bremen pada Jumat lalu. Setidaknya, masih patut diragukan apakah kondisinya kini sudah kembali prima.

Selain Schlotterbeck, Waldemar Anton dan rekrutan baru Joane Gadou, yang sejauh ini tampil meyakinkan, diperkirakan menjadi starter dalam formasi tiga bek. Dengan demikian, satu-satunya pemain pelapis yang tersisa adalah Ramy Bensebaini, yang masuk susunan starter menggantikan Schlotterbeck di Norwegia pada Rabu dan tampil cukup disiplin serta waspada.

Artinya, para bek tengah tidak boleh mengalami masalah berarti saat menghadapi Die Eisernen pada Sabtu. Jika tidak, keputusan Kovac mengambil risiko ini bisa berakibat pahit.

Bagaimana situasi Reggiani dan Mane di BVB?

Mane dan Reggiani sudah bermain untuk tim cadangan BVB melawan Wattenscheid pada akhir pekan lalu, kemungkinan agar mereka akhirnya bisa mendapat menit bermain. Mane, yang sebelumnya absen akibat cedera otot, menjadi starter sebelum digantikan Reggiani selepas jeda. Reggiani sendiri kembali menghabiskan 90 menit di bangku cadangan saat menghadapi Werder Bremen pada malam sebelumnya.

Kedua bek tengah itu saat ini nyaris tidak mendapat kesempatan bermain bersama tim utama pada musim ini. Mane setidaknya telah mencatatkan 138 menit dalam tiga pertandingan. Reggiani, salah satu pemain yang secara mengejutkan mencuat musim lalu, baru tampil dua kali dengan total 50 menit.

Sejak musim panas, sudah terlihat tanda-tanda bahwa Mane akan menyalip Reggiani dalam urutan bek tengah di tim. Reggiani diuntungkan oleh banyaknya masalah cedera dan kepergian mengejutkan pemain pinjaman Aaron Anselmino pada paruh kedua musim lalu. Ia berhasil menembus tim utama dan bahkan menjadi starter dalam delapan dari 16 laga kompetitif yang tersedia. Pada pertengahan Maret, ia mencetak gol pertamanya di Bundesliga saat melawan FC Augsburg dan kemudian diganjar kontrak profesional.

Namun, situasinya berbalik pada musim panas. Mane tiba-tiba lebih diunggulkan dan kedatangan Gadou membuat peluang Reggiani bermain bersama tim utama menyusut hingga nyaris tidak ada. Pemain asal Italia itu sempat menolak kemungkinan pindah pada musim panas, tetapi kini ia dikabarkan telah berubah pikiran dan transfer pada musim dingin dianggap mungkin terjadi.

Transfer tersebut bahkan bisa mendatangkan uang dalam jumlah besar bagi BVB. AC Milan dan Inter Milan dikabarkan sempat menunjukkan minat pada musim panas, sementara Reggiani disebut menolak tawaran FC Southampton pada hari terakhir bursa transfer.

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