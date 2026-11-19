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Winger Barcelona Karim Adeyemi memanfaatkan jeda internasional untuk memperbesar peluangnya merebut tempat di susunan pemain utama tim Catalan pada periode mendatang. Ia terus berlatih keras di kompleks olahraga Joan Gamper, sementara Hansi Flick mulai melihat perkembangan kondisi fisik dan mentalnya. Hal itu bisa membuka peluang penting baginya saat menghadapi Villarreal dalam laga berikutnya.

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Selama hari-hari terhentinya kompetisi domestik dan internasional, staf pelatih Barcelona menangkap sejumlah sinyal positif. Penampilan Adeyemi di sesi latihan menjadi salah satu hal yang paling mencuri perhatian. Sang pemain menjaga intensitas kerja yang tinggi dan menunjukkan tekad kuat untuk memanfaatkan absennya pertandingan demi meningkatkan performa serta memulihkan kebugaran terbaiknya, menurut laporan harian Catalan "Sport".

Barcelona merekrut winger asal Jerman itu dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas lalu dengan biaya tetap 22 juta euro, ditambah 5 juta euro dalam bentuk variabel yang terkait performa. Manajemen olahraga klub menilai transfer ini sebagai kesempatan yang tepat untuk menambah opsi lini serang, terlebih nilai transfernya tidak tergolong tinggi dibandingkan potensi yang dimiliki sang pemain.

Sejak debutnya bersama tim Catalan, Adeyemi berhasil menunjukkan sejumlah sinyal positif. Ia membuktikan kemampuannya membuat perbedaan, baik saat masuk dari bangku cadangan maupun ketika mendapat kesempatan tampil sebagai starter. Ia menyumbang gol dan assist berkat kecepatan tinggi, kekuatan fisik, serta kemampuannya menembus pertahanan lawan di ruang terbuka.

Meski mengawali perjalanannya dengan baik, petinggi Barcelona menyadari bahwa sang pemain masih kerap tampil naik-turun. Masalah serupa pernah terlihat pada pemain dengan karakter menyerang yang mirip, seperti Marcus Rashford. Karena itu, staf pelatih tidak berharap ia selalu tampil di level tinggi yang sama di setiap pertandingan, terutama dengan padatnya jadwal dan banyaknya laga pada musim ini.

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Menjaga fokus mental dan konsistensi menjadi salah satu pekerjaan utama Hansi Flick bersama winger asal Jerman tersebut. Sang pelatih menilai Adeyemi sudah memiliki modal teknis dan fisik untuk tampil istimewa, tetapi ia perlu memaksimalkan potensinya secara lebih teratur, sembari menjaga disiplin dan semangat bersaing sepanjang pertandingan, bukan hanya di momen-momen tertentu.

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Ambisi sang pemain mendapat dorongan tambahan selama jeda internasional, meski ia kecewa karena tidak dipanggil ke skuad timnas Jerman setelah Jürgen Klopp memutuskan tidak memasukkannya kali ini , padahal ia masuk dalam perhitungan timnas pada jeda internasional sebelumnya. Keputusan itu menjadi kejutan bagi sang winger muda, yang berharap bisa terus tampil di level internasional dan mempertahankan tempatnya di tim nasional negaranya.

Namun, alih-alih terpengaruh oleh keputusan tersebut, Adeyemi justru menjadikan pencoretan ini sebagai motivasi tambahan untuk bekerja lebih keras. Ia memusatkan upayanya pada latihan di kompleks olahraga Joan Gamper, tempat ia tampil dengan moral yang baik dan tekad jelas untuk meningkatkan kesiapan fisik dan teknisnya, dengan tujuan merebut kembali tempatnya di timnas Jerman dan menutup tahun ini dengan sebaik mungkin.

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Indikasi di internal Barcelona menunjukkan Adeyemi kini memiliki peluang besar untuk tampil sebagai starter saat menghadapi Villarreal pada Minggu mendatang, setelah tampil apik dalam sesi-sesi latihan terakhir. Meski demikian, Flick belum menentukan pilihan finalnya. Pelatih asal Jerman itu lebih memilih menunggu hingga satu atau dua hari sebelum pertandingan untuk menetapkan susunan pemain yang akan diturunkan.

Kondisi sejumlah rekan setimnya juga menguntungkan winger asal Jerman tersebut, terutama karena beberapa pemain depan mengalami kelelahan setelah membela tim nasional masing-masing. Anthony Gordon kembali setelah menjalani laga berat bersama Inggris melawan Spanyol, sementara Lamine Yamal tampil di pertandingan yang sama meski sempat mengalami masalah fisik sebelum jeda internasional.

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Raphinha juga harus menempuh perjalanan jauh selama tugas internasionalnya, meski hanya memainkan satu pertandingan, setelah absen di laga kedua karena skorsing akibat kartu merah. Situasi ini menuntut staf pelatih menilai kondisi fisik setiap pemain sebelum memilih siapa saja yang siap menghadapi Villarreal, terlebih Barcelona perlu membagi beban kerja di antara para pemainnya selama periode yang padat pertandingan.

Gaya bermain Villarreal memberi peluang tambahan bagi Adeyemi untuk menunjukkan keunggulan utamanya. Tim tersebut tidak terus-menerus bertahan dalam, melainkan lebih suka mengambil inisiatif menyerang dan memaksakan gaya mainnya. Hal itu menyisakan ruang di belakang garis pertahanan yang bisa dimanfaatkan winger asal Jerman itu berkat kecepatan tinggi, kemampuannya berlari ke ruang kosong, dan transisi cepat dari bertahan ke menyerang.

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Namun, perhitungan Flick tidak berhenti pada laga melawan Villarreal saja. Barcelona juga akan menghadapi ujian di Eropa melawan Sabah tiga hari setelah pertandingan domestik tersebut. Situasi ini memaksa sang pelatih berhati-hati dalam membagi menit bermain di antara para penyerang dan winger, agar tidak ada pemain yang kelelahan atau cedera pada periode yang menuntut kesiapan sebanyak mungkin pemain depan.

Di antara pencoretannya dari skuad timnas Jerman dan keinginannya merebut kembali tempat di Barcelona, Adeyemi tampaknya memanfaatkan jeda internasional dengan positif dan mengirim sinyal jelas kepada Flick soal kesiapannya bersaing memperebutkan tempat utama. Laga melawan Villarreal pun menjadi kesempatan penting bagi pemain asal Jerman itu untuk membuktikan bahwa ia layak mendapat peran lebih besar, sekaligus mengubah kerja kerasnya di latihan menjadi pengaruh nyata di lapangan.