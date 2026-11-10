Rekaman baru dari laga Barcelona kontra Atletico Madrid mengungkap reaksi Alejandro Balde, setelah ia mengetahui keputusan pelatih Hansi Flick untuk menggunakan rekan setimnya, Frenkie de Jong, di posisi bek kanan pada babak kedua.

Barcelona meraih kemenangan berharga atas tuan rumah Atletico Madrid dengan skor 2-1, namun pertandingan ini menyaksikan momen menarik di bangku cadangan klub Catalan tersebut, yang baru terungkap ke publik dua hari setelah duel berlangsung.

Flick mengejutkan para pemainnya dengan keputusannya menurunkan De Jong di posisi bek kanan, setelah ia memutuskan untuk mengandalkan pengalaman gelandang asal Belanda itu serta kemampuannya membaca situasi taktis guna mengatasi masalah tim di sisi kanan.

Sebagaimana dilaporkan surat kabar Catalan "Sport", kamera jaringan "DAZN" menangkap percakapan antara Flick dan De Jong sebelum pemain tersebut masuk, di mana pelatih asal Jerman itu mendekati pemainnya dan menanyakan apakah ia siap mengisi posisi bek kanan, dan pemain Belanda itu pun menerima tugas tersebut dengan senyuman tanpa menunjukkan keberatan apa pun.

Kejutan muncul saat De Jong menyampaikan keputusan tersebut kepada rekan-rekannya, ketika ia memberi tahu Gavi dan Wojciech Szczesny bahwa ia akan bermain di sisi kanan lini pertahanan, sesuatu yang memicu ketidakpercayaan di antara mereka yang hadir.

Tonkara bahkan terpaksa menjelaskan apa yang terjadi kepada Alex Campos, sementara sejumlah pemain mengikuti percakapan itu dengan penuh perhatian untuk mengetahui detail keputusan mengejutkan tersebut.

Reaksi Balde

Alejandro Balde termasuk di antara pemain yang menyaksikan momen ini, karena bek kiri itu tampak dengan raut wajah serius saat De Jong berbicara tentang tugas barunya, seolah mempertanyakan alasan di balik keputusan pelatih yang mengabaikannya.

Rekaman itu tidak mengungkap apa yang sebenarnya ada di benak Balde, namun hal itu memperoleh perhatian tambahan mengingat situasi pemain tersebut belakangan ini, setelah kehadirannya menurun dalam perhitungan pelatih asal Jerman itu.

Masa depan Balde menjadi bahan spekulasi dalam beberapa pekan terakhir, seiring namanya dikaitkan dengan kemungkinan hengkang dari Barcelona pada bursa transfer musim dingin.

Di sisi lain, Flick kembali menunjukkan kesediaannya untuk melakukan perubahan yang tidak lazim pada posisi para pemainnya, setelah ia mempertaruhkan kemampuan dan pengalaman De Jong dalam menjalankan peran bek kanan melawan Atletico Madrid.

Keputusan itu terbukti berhasil secara teknis, setelah Barcelona pulang dengan tiga poin dari Stadion Metropolitano, namun juga meninggalkan salah satu momen yang paling banyak dibicarakan di bangku cadangan klub Catalan tersebut.