Keputusan final: Terungkap sikap Ronaldo soal laga Al Nassr vs Al Fateh

Laporan media mengungkap sikap bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, terkait keikutsertaannya dalam laga perdana tim di Liga Roshn Saudi melawan Al Fateh.

Al Nassr akan memulai perjalanannya di Liga Roshn besok, Sabtu, saat menjamu Al Fateh di Stadion Al Awwal Park, ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan pertama musim baru.

Surat kabar Saudi "Al Riyadiah" menyebutkan bahwa Ronaldo akan menjadi pemain pertama yang absen dari skuad Al Nassr pada laga melawan Al Fateh, sesuai keputusan pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, sang juru taktik tim.

Keputusan Postecoglou ini muncul setelah Ronaldo kembali menjalani latihan bersama Al Nassr kemarin, Kamis, usai absen selama lebih dari sebulan, sejak berakhirnya perjalanan timnas Portugal di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Ronaldo bukan satu-satunya yang absen, karena ia akan ditemani bek Abdulelah Al Amri, serta kiper Nawaf Al Aqidi yang mengalami cedera bahu, sebagaimana diungkap surat kabar yang sama sebelumnya.

Dengan demikian, kiper asal Brasil, Bento, diperkirakan akan mengawal gawang Al Nassr menghadapi Al Fateh, dengan di depannya duet Mohamed Simakan asal Prancis dan Inigo Martinez asal Spanyol di jantung pertahanan, serta Abdullah Al Hamdan di lini depan.

Al Nassr memasuki musim baru dengan misi mempertahankan gelar mereka di Liga Roshn Saudi, setelah meraihnya pada musim lalu usai puasa gelar selama 7 tahun penuh.