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Klub Al Nassr Saudi Arabia menuliskan kata akhir dalam perjalanan pelatih asal Belanda, Marino Pusic, direktur teknik rival tradisional Al Ahli, bersama "Ar-Raqi".

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Al Ahli akan menjamu Al Nassr pada 20 November mendatang, di Stadion Al Inma Jeddah, dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Roshn.

Surat kabar "Al Riyadiyah" Arab Saudi mengatakan bahwa manajemen Al Ahli saat ini tengah berupaya menemukan formula yang tepat untuk mengakhiri hubungan kontrak dengan Bosic sebelum laga klasik yang dinanti melawan rival tradisional Al Nassr.

Namun, situasi saat ini mengindikasikan bahwa pelatih asal Belanda itu akan tetap menjadi direktur teknik tim Al Ahli dalam laga klasik melawan Al Nassr, mengingat prosedur kepergiannya belum diputuskan secara final hingga saat ini.

Suaporter Al Ahli sebelumnya telah meluncurkan kampanye besar melalui media sosial, bertajuk (Kepergian Bosic adalah tuntutan kami) untuk memecat pelatih asal Belanda itu dari posisinya sebagai direktur teknik tim, di tengah hasil-hasil negatif yang dialami tim saat ini.

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Kampanye itu semakin menguat dalam beberapa waktu terakhir, terlebih setelah kekalahan telak yang dialami Al Ahli di tangan Al Shabab dengan skor 1-6, pada pekan kedua belas kompetisi Liga Roshn Arab Saudi.

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Bosic tiba di kursi direktur teknik Al Ahli pada Agustus lalu, ketika ia mengambil alih posisi tersebut menggantikan pelatih asal Jerman Matthias Jaissle yang pergi secara mengejutkan untuk menukangi Newcastle United.

Sejak menukangi tim asal Jeddah itu, Bosic telah menjalani 18 pertandingan, meraih 11 kemenangan, dua hasil imbang, serta menelan kekalahan dalam 5 kesempatan.

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Al Ahli menempati peringkat keenam dalam klasemen Liga Arab Saudi dengan 21 poin, hasil dari 7 kemenangan dan 4 kekalahan, terpaut 9 poin penuh di belakang Al Hilal yang bertengger di puncak.

Di sisi lain, Al Ahli menempati peringkat keenam di Grup Barat turnamen Liga Champions Asia Elite dengan 8 poin, hasil dari dua kemenangan dan dua hasil imbang tanpa menelan satu kekalahan pun hingga saat ini.

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Adapun di Piala Pelayan Dua Tanah Suci, Al Ahli berhasil melewati babak 32 besar, usai menang atas Al Anwar dengan skor 2-1, dan bersiap menghadapi Al Ula pada Senin 11 Januari mendatang, di Stadion Pangeran Mohammed bin Abdulaziz di Madinah, pada babak 16 besar.

Al Ahli juga bersiap mengarungi turnamen Piala Super Arab Saudi di Kuwait, ketika mereka akan bertemu Al Qadsiah pada 20 Desember mendatang, dan jika lolos mereka akan menghadapi pemenang laga Al Nassr dan Al Khaleej, di babak final, pada tanggal 23 bulan yang sama.

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Perlu diingat bahwa Al Ahli memulai persiapannya untuk laga melawan Al Nassr pada Rabu lalu, tanpa diperkuat 5 pemain yang membela tim nasional masing-masing selama jeda internasional saat ini, terutama duo Arab Saudi Firas Al Buraikan dan Ziyad Al Johani.

Daftar itu juga mencakup winger asal Portugal Francisco Trincao, bek asal Turki Merih Demiral, serta gelandang asal Prancis Valentin Atangana.