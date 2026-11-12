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Klub Al Nassr Saudi menuliskan kata akhir dalam perjalanan pelatih asal Belanda, Marino Pusic, direktur teknik rival tradisional Al Ahli, bersama "Al Raqi".

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Al Ahli akan menjamu Al Nassr pada 20 November mendatang, di Stadion Al Inma di Jeddah, dalam laga tunda dari pekan kesembilan Liga Roshn.

Surat kabar "Al Riyadiyah" Arab Saudi menyebut bahwa manajemen Al Ahli saat ini sedang berupaya mencari formula yang tepat untuk mengakhiri hubungan kontrak dengan Bosz sebelum laga klasik yang dinanti melawan rival tradisional, Al Nassr.

Namun, situasi saat ini mengindikasikan bahwa pelatih asal Belanda itu akan menjadi direktur teknik tim Al Ahli dalam laga klasik melawan Al Nassr, di tengah belum tuntasnya prosedur kepergiannya secara final hingga saat ini.

Para suporter Al Ahli sebelumnya telah meluncurkan kampanye kuat melalui media sosial, bertajuk (Kepergian Bosz adalah tuntutan kami), untuk mendesak pemecatan pelatih asal Belanda itu dari posisinya sebagai direktur teknik tim, di tengah hasil-hasil negatif yang dialaminya saat ini.

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Intensitas kampanye itu kian memuncak dalam periode terakhir, terutama setelah kekalahan telak yang dialami "Al Raqi" dari Al Shabab dengan skor 1-6, pada pekan kedua belas ajang Liga Roshn Arab Saudi.

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Bosz tiba di kursi direktur teknik Al Ahli pada bulan Agustus lalu, ketika ia mengemban posisi tersebut menggantikan pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, yang pergi secara mengejutkan untuk menukangi Newcastle United.

Sejak menukangi tim asal Jeddah itu, Bosz telah menjalani 18 pertandingan, dengan meraih 11 kemenangan, berbanding dua hasil imbang, sementara ia menelan kekalahan dalam 5 kesempatan.

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Al Ahli menempati peringkat keenam di klasemen Liga Arab Saudi dengan torehan 21 poin, yang dihimpun dari 7 kemenangan dan 4 kekalahan, dengan selisih 9 poin penuh di belakang Al Hilal yang bertengger di puncak.

Di sisi lain, Al Ahli menempati peringkat keenam di Grup Barat ajang Liga Champions Asia Elite dengan torehan 8 poin, yang dihimpun dari dua kemenangan dan dua hasil imbang tanpa menelan satu kekalahan pun hingga saat ini.

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Adapun di Piala Pelayan Dua Tanah Suci, Al Ahli berhasil melewati babak 32 besar, setelah mengalahkan Al Anwar dengan skor 2-1, dan bersiap menghadapi Al Ula pada Senin, 11 Januari mendatang, di Stadion Pangeran Mohammed bin Abdulaziz di Madinah, pada babak 16 besar.

"Al Raqi" juga bersiap mengarungi ajang Piala Super Arab Saudi di Kuwait, di mana ia akan menghadapi Al Qadsiah pada 20 Desember mendatang, dan jika lolos, ia akan menghadapi pemenang dari laga Al Nassr melawan Al Khuloud, pada babak final, pada tanggal 23 bulan yang sama.

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Perlu dicatat bahwa Al Ahli memulai persiapannya untuk laga melawan Al Nassr pada Rabu kemarin lusa, tanpa diperkuat 5 pemain yang tengah membela tim nasional masing-masing selama periode jeda internasional saat ini, dengan yang terdepan adalah duo Arab Saudi, Firas Al Buraikan dan Ziyad Al Johani.

Daftar itu juga mencakup winger asal Portugal, Francisco Trincao, bek asal Turki, Merih Demiral, ditambah gelandang asal Prancis, Valentin Atangana.