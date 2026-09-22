Keputusan Arbeloa memicu badai: Andersen tak menemukan penjelasan atas pencoretannya

Yoachim Andersen, bek Fulham, menyampaikan keheranannya atas keputusan Alvaro Arbeloa, pelatih tim, yang mencoretnya dari susunan inti dalam beberapa pertandingan terakhir. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai perubahan mendadak dalam perannya, setelah sebelumnya menjadi salah satu elemen utama dan kapten tim di sejumlah besar pertandingan musim lalu.

Bek asal Denmark itu berbicara mengenai situasinya saat ini dalam pernyataan yang dikutip media Denmark, dengan mengatakan: "Saya sedikit terkejut. Musim lalu, saya menjadi kapten di banyak pertandingan."

Andersen sempat menerima kartu merah pada Mei lalu, yang menyebabkan ia diskors selama 3 pertandingan, sebelum kembali tampil dalam laga melawan Chelsea, yang berakhir dengan kekalahan Fulham 3-2 pada awal perjalanannya di musim ini.

Arbeloa mengandalkan bek Denmark itu dalam dua pertandingan melawan Sunderland dan Crystal Palace, sebelum memutuskan untuk membiarkannya di bangku cadangan saat menghadapi Liverpool.

Andersen juga tampil pada sepuluh menit terakhir pertandingan melawan Manchester United, di tengah terus berlanjutnya statusnya di luar susunan inti.

Meski mengungkapkan rasa heran, Andersen berusaha untuk tidak memperkeruh keadaan atau melontarkan kritik langsung kepada pelatihnya, seraya menegaskan pemahamannya terhadap keinginan tim pelatih untuk melakukan perubahan setelah awal musim yang sulit bagi tim.

Sang pemain berkata: "Kami kalah dalam 3 pertandingan pertama, dan saya diskors di laga pertama. Kemudian pelatih berpikir bahwa kami harus melakukan perubahan. Namun saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan mengenai itu."

Ia menambahkan: "Saya tidak bisa berbuat banyak, dan saya rasa saya bermain dengan sangat baik. Terkadang pelatih ingin mencoba sesuatu yang berbeda, dan begitulah keadaannya."

Sikap bek Denmark itu muncul di saat Fulham menjalani awal yang sulit di Liga Premier Inggris, setelah hanya mampu meraih dua poin dalam 5 pertandingan pertama, tanpa meraih kemenangan sama sekali hingga kini.

Hasil-hasil yang tersendat menambah tekanan yang dihadapi Arbeloa, terutama dengan semakin dekatnya tim menghadapi laga-laga yang lebih penting seusai berakhirnya jeda internasional.

Fulham berharap dapat memanfaatkan fase mendatang untuk memperbaiki arahnya, mengembalikan keseimbangannya, dan meraih kemenangan pertama, di tengah kebutuhan akan solusi taktis yang dapat mengembalikan stabilitas tim serta memberikan peran yang lebih jelas kepada para pemain inti maupun yang dicoret.