Keputusan akhir... Casemiro menentukan tujuan barunya

Casemiro, gelandang asal Brasil, telah memutuskan destinasi barunya pada musim panas ini setelah kontraknya bersama Manchester United berakhir.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akunnya di platform "X": "Inter Miami berhasil mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Casemiro sebagai gelandang baru... Kesepakatan ini sudah final."

Ahli bursa transfer tersebut menambahkan: “Kesepakatan lisan telah dicapai dengan semua pihak yang terlibat dan semua langkah resmi telah diselesaikan; kini kami hanya menunggu penandatanganan dan pengumuman resmi mengenai transfer pemain Brasil tersebut.”

Romano menyimpulkan: “Casemiro ingin bermain bersama Lionel Messi, dan masa depannya akan berada di Major League Soccer.”

Perlu dicatat bahwa Casemiro saat ini sedang bersama tim nasional Brasil di Piala Dunia 2026.

