Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengumumkan bahwa bek Prancis, Ferland Mendy, akan berlatih di lapangan bersama rekan-rekannya untuk pertama kalinya, sebuah langkah penting setelah berbulan-bulan menderita cedera yang ternyata lebih rumit dari yang terlihat pada awalnya.

Mourinho berkata dalamkonferensi pers pada hari Jumat: "Mendy akan berlatih di lapangan untuk pertama kalinya bersama kami".

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Mendy menjalani pertandingan terakhirnya pada 3 Mei lalu melawan Espanyol, ketika beberapa menit setelah laga dimulai ia merasakan nyeri hebat pada paha kanannya, dan terpaksa meninggalkan lapangan.

Pemeriksaan mengungkap adanya cedera pada tendon otot rektus femoris, di area yang sama dengan cedera yang pernah dialaminya sebelumnya dan membutuhkan tindakan operasi. Seminggu kemudian, sang pemain menjalani operasi untuk menangani cedera tersebut.

Prediksi awal menyebutkan ia akan absen sekitar 5 bulan, tetapi riwayatnya dengan cedera serta rumitnya tahap pemulihan menuntut penanganan dengan tingkat kehati-hatian maksimal.

Jalan masih panjang

Meski ia kembali berlatih di atas rumput, setelah sekitar 5 bulan dari operasi, langkah ini tidak berarti Mendy siap untuk tampil dalam pertandingan, sebab ia masih harus menyelesaikan beberapa tahap sebelum mendapatkan lampu hijau medis, dan memulihkan ritme yang dibutuhkan untuk bermain, menurut surat kabar "Marca" asal Spanyol yang menggambarkan kembalinya pemain Prancis itu sebagai sesuatu yang "tak seorang pun menduganya".

Mendy juga kembali ke kenyataan yang berbeda dari yang ia tinggalkan pada musim semi, karena persaingan untuk posisi bek kiri serta rekam jejak panjangnya dengan cedera mengubah kepulangannya menjadi sebuah tantangan baru. Namun kabar baik baginya adalah bahwa kali ini tim tidak membutuhkan percepatan kembalinya ia ke pertandingan.



