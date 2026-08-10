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Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Nino Duit

Diterjemahkan oleh

Kepulangan spektakuler ke Leverkusen terancam? Inter Milan bisa mengganggu

Bundesliga
Transfers
Bayer Leverkusen
Inter
M. Diaby

Bayer Leverkusen tampaknya mendapat persaingan dari Italia dalam upayanya memulangkan Moussa Diaby.

Seperti dilaporkan pakar transfer Italia Gianluca Di Marzio, Inter Milan juga serius meminati winger Prancis berusia 27 tahun itu. Menurut laporan tersebut, Inter saat ini sedang menyiapkan tawaran kedua kepada klub Diaby saat ini, Al-Ittihad. Tawaran pertama senilai 20 juta euro plus gelandang Kristjan Asllani disebut telah ditolak. Kabarnya, klub asal Arab Saudi itu meminta sedikit di bawah 30 juta euro untuk Diaby. Pada bursa transfer musim dingin, Nerazzurri juga sudah berupaya mendatangkan Diaby, tetapi gagal.

Belakangan, banyak indikasi mengarah pada kepulangan ke Leverkusen, tempat Diaby menjalani fase terbaik dalam kariernya sejauh ini antara 2019 dan 2023. Bahkan setelah kepergiannya, direktur olahraga Leverkusen Simon Rolfes disebut tetap menjaga kontak dengan Diaby. Bild dan Kicker pekan lalu melaporkan negosiasi yang sudah sangat maju mengenai kepindahan ke mantan klubnya. Namun, sampai saat ini belum ada kesepakatan.

Apakah Inter kini menggagalkan rencana pemulangan itu? Bersama juara bertahan Liga Italia tersebut, Diaby punya peluang bagus meraih gelar, selain itu ia juga akan bermain di Liga Champions, sementara di Leverkusen yang menantinya hanya Liga Europa.

Moussa Diaby tampaknya siap menerima pemotongan gaji

Dalam 172 pertandingan kompetitif untuk Leverkusen, Diaby pernah membukukan 49 gol dan 47 assist, sebelum pindah ke Aston Villa pada 2023 dengan nilai 55 juta euro. Setelah hanya satu tahun dengan 54 pertandingan kompetitif dan keterlibatan dalam 21 gol, ia kemudian melanjutkan karier ke Arab Saudi pada 2024 dengan nilai transfer 60 juta euro.

Diaby masih terikat kontrak dengan Al-Ittihad hingga 2029 dan kabarnya menerima sekitar 12 juta euro bersih per tahun. Namun, ia disebut mengincar kepulangan ke Eropa dan untuk itu juga siap menerima pemotongan gaji yang signifikan, dengan gaji tahunan masa depan sebesar enam juta euro bruto yang disebut sedang dibahas.

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