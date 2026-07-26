Seperti dilaporkan Foot Mercato, pemain ofensif itu mendapat tawaran mengejutkan. Menurut laporan tersebut, Al-Rayyan SC dari Qatar telah mengajukan penawaran menggiurkan kepada Sancho.

Pemain Inggris itu berstatus tanpa klub sejak awal Juli, setelah kontraknya di Manchester United berakhir. Karena itu, Al-Rayyan SC tidak perlu membayar biaya transfer untuk Sancho. Tim yang diperkuat penyerang tajam Serbia Aleksandar Mitrovic itu merupakan salah satu klub papan atas di Qatar, meski gelar juara terakhir mereka dari total delapan trofi liga tercatat pada 2016.

Jika Sancho memutuskan pindah ke Al-Rayyan SC, maka kans kembali ke BVB untuk sekali lagi akan kandas. Spekulasi soal itu sudah beredar selama berbulan-bulan, dan belakangan keterlibatan ketiga pemain 26 tahun itu bersama Borussia disebut masih menjadi topik. Bild belum lama ini melaporkan, bahwa BVB tengah berupaya mendatangkan Sancho, tetapi sang dribbler harus bersedia menerima pemotongan gaji yang besar. Gaji tahunan sebesar lima juta euro disebut sebagai batas maksimal, yang berarti Sancho akan berada jauh di bawah bayaran yang ia terima dari United dalam beberapa tahun terakhir.

Jadon Sancho: Pindah ke Qatar alih-alih kembali ke BVB?

Dortmund merekrut pemain yang sudah 23 kali membela timnas Inggris itu saat masih berusia 17 tahun dari Manchester City, dan di Bundesliga Sancho menikmati terobosan internasionalnya. Pada 2021, United menggelontorkan biaya transfer besar senilai 85 juta euro, tetapi pemain kelahiran London itu tak pernah mampu memenuhi ekspektasi tinggi di Old Trafford. Karena itu, pada paruh kedua musim 2023/24 Sancho sempat kembali ke BVB, menjalani setengah musim yang menggembirakan bersama klub Westfalen tersebut. Namun setelah itu, Borussia tidak mampu merekrutnya secara permanen karena alasan finansial.

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Karena ia juga tak punya masa depan di Manchester, Sancho kembali dipinjamkan dalam dua tahun terakhir. Namun, baik di Chelsea maupun di Aston Villa, ia tak mampu menemukan lagi performa terbaiknya seperti saat menjalani masa-masa gemilang di Dortmund. Meski begitu, tampaknya peminat besar tetap ada; selain BVB, belakangan terutama Atletico Madrid juga dikaitkan sebagai calon klub barunya.

Namun, dengan pindah ke Qatar, Sancho untuk sementara akan meninggalkan sepakbola level tertinggi. Jika mengingat performa luar biasa yang pernah membuat pemain teknis itu menjadi salah satu pemain ofensif paling menarik di Eropa saat di Dortmund, itu akan menjadi perkembangan yang cukup menyedihkan dari sudut pandang olahraga bagi sosok yang masih berusia pertengahan 20-an.