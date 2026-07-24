Al Ahli Saudi terus bekerja dengan tenang di bursa transfer musim panas, namun kali ini tampaknya target mereka melampaui sekadar menambah pemain baru, karena klub tengah mencari sosok yang mampu memberikan keseimbangan penuh kepada tim sebelum dimulainya musim baru.

Sejumlah laporan mengindikasikan bahwa manajemen Al Ahli telah memasuki negosiasi tingkat lanjut dengan pemain Prancis Manu Koné, gelandang Roma, dalam sebuah kesepakatan yang bisa mengubah wajah lini tengah dan memberikan karakter yang benar-benar berbeda kepada tim.

Penghubung yang Hilang

Meski memiliki sekelompok besar bintang, tim ini kehilangan sosok gelandang yang mampu memadukan kekuatan bertahan dengan kualitas dalam membangun serangan pada musim lalu, sebuah peran yang dikuasai dengan baik oleh Koné.

Pemain internasional Prancis itu memiliki keunggulan dalam merebut bola dan transisi cepat dari bertahan ke menyerang, ditambah kepribadian kepemimpinannya yang terlihat jelas bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026, di mana ia menjadi salah satu gelandang paling menonjol.

Trio yang Bisa Jadi Terbaik di Liga Roshn

Jika Al Ahli berhasil merampungkan kesepakatan ini, sang pelatih akan mendapatkan salah satu lini tengah terkuat di Liga Saudi.

Kehadiran Manu Koné di samping Valentin Atangana akan memberikan tim soliditas besar di posisi jangkar, sementara pemain Armenia Eduard Spertsyan akan lebih leluasa menjalankan peran ofensifnya sebagai pengatur serangan utama tim.

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Trio ini bisa memberikan Al Ahli keseimbangan yang hilang pada musim lalu, dan menjadikan penguasaan lini tengah sebagai salah satu kekuatan paling menonjol mereka.

Lini Serang yang Hanya Butuh Dukungan

Kekuatan Al Ahli tidak akan berhenti di lini tengah, karena tim juga memperkuat sistem serangannya dengan merekrut pemain Portugal Francisco Trincão, yang diharapkan menggantikan kepergian Riyad Mahrez, sehingga membentuk trio serang yang kuat bersama pemain Brasil Galeno dan pemain Inggris Ivan Toney.

Dengan kehadiran Spertsyan di belakang trio ini, Al Ahli akan memiliki opsi serangan yang beragam, baik penetrasi dari tengah, permainan melalui sayap, maupun pemanfaatan bola-bola mati.

Dan jika manajemen Al Ahli berhasil menuntaskan kesepakatan Manu Koné, mereka tidak hanya menambah pemain baru, tetapi telah melengkapi salah satu mata rantai terpenting dari proyek teknis mereka.

Sebab tim akan memiliki lini tengah yang mampu mendikte tempo permainan dan lini serang yang penuh solusi, yang dapat menjadikan Al Ahli salah satu kandidat terdepan untuk bersaing meraih semua gelar pada musim baru, serta memberikan sang pelatih susunan pemain yang lebih lengkap dari sebelumnya.