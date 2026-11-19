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Kepergian Luca Reggiani pada musim dingin makin mungkin terjadi. Kini, BVB juga telah menetapkan harga transfer yang konkret.

Melihat banyaknya kabar tentang Luca Reggiani, orang bisa mengira pemain asal Italia itu memegang peran penting di BVB. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya, setidaknya di lapangan.

Namun, mari mulai dari awal: Reggiani bergabung dengan BVB dari akademi US Sassuolo pada 2024 dan baru memperpanjang kontraknya di Dortmund hingga 2029 pada Maret tahun ini. Pemain berusia 18 tahun itu sempat menjadi bintang baru pada paruh kedua musim bersama tim asuhan Niko Kovac. Ia tampil secara reguler dan mencetak gol pertamanya di Bundesliga. Pada Juli, muncul rumor bahwa bek tengah berbakat itu mempertimbangkan untuk kembali ke negara asalnya, Italia , dan BVB pun tidak keberatan melepasnya . Namun, Reggiani tetap bertahan.

Masalahnya, perkembangannya tidak berlanjut dan ia pun hanya mendapat sedikit menit bermain di bawah Kovac. Atau, apakah perkembangannya mandek karena ia jarang diberi kesempatan bersama tim utama? Pada Oktober, muncul kabar bahwa Reggiani ingin pergi . Menurut Sky, pihak pemain telah memberi tahu BVB bahwa ia ingin mencoba peruntungan di klub lain yang memberinya peluang bermain lebih banyak. Tak lama kemudian, Kicker melaporkan bahwa BVB memang tidak yakin Reggiani mampu membuat lompatan besar dan tertarik untuk mentransfer pemain asal Italia itu pada musim dingin mendatang.

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Kemungkinan Reggiani segera hengkang pun kian nyata, sebagaimana dilaporkan Ruhr Nachrichten. Menurut laporan itu, BVB ingin mendapatkan 10 juta euro dari transfer Reggiani. Baru-baru ini, muncul kabar dari Italia bahwa AC Milan tertarik kepada bek bertinggi 1,94 m tersebut.

Pertandingan berikutnya BMG Bundesliga 09.30 BVB

Musim ini, ia baru mencatatkan 50 menit bermain bersama tim utama. Alih-alih tampil di Bundesliga, Liga Champions, atau DFB-Pokal, Reggiani lebih sering bermain di Youth League, bersama tim U23 di Regionalliga, serta di Premier League International Cup. Posisinya dalam urutan pilihan bek tengah klub telah merosot jauh.