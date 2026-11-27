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Penyakit menutup perjalanan seorang penjaga gawang yang akrab dengan gelar juara dan pernah mengenakan seragam negaranya di ajang-ajang besar. Ingvar Jónsson meninggal dunia pada usia 37 tahun setelah berjuang melawan kanker, meninggalkan karier sepak bola yang sarat prestasi serta suasana duka di kalangan olahraga Islandia.

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Víkingur Reykjavík dan Federasi Sepak Bola Islandia mengumumkan meninggalnya mantan kiper tersebut pada Rabu, beberapa bulan setelah ia didiagnosis mengidap kanker pada Mei lalu. Mereka memastikan bahwa ia berpulang dengan dikelilingi orang-orang tercinta, serta menyampaikan belasungkawa kepada keluarga, sahabat, dan rekan-rekannya. Kabar duka ini memicu keterkejutan dan kesedihan di persepakbolaan Islandia.

Jónsson bergabung dengan Víkingur pada Februari 2020 dan terus membela tim tersebut hingga mengakhiri karier profesionalnya pada Mei lalu, bersamaan dengan terdeteksinya penyakit yang ia derita. Bulan-bulan terakhir hidupnya pun berubah menjadi perjalanan berat yang jauh dari lapangan, setelah ia harus menghadapi tantangan kesehatan yang mengakhiri kariernya secara mendadak.

Solidaritas untuk kiper Islandia itu juga meluas hingga ke tim nasional. Rekan-rekannya menunjukkan dukungan setelah kabar penyakitnya diumumkan, dengan mengenakan kaus bertuliskan pesan dukungan dalam laga persahabatan melawan Argentina pada Juni lalu di Amerika Serikat. Aksi tersebut merupakan bagian dari inisiatif untuk meningkatkan kesadaran tentang penyakit itu sekaligus menyatakan dukungan kepadanya di masa sulit, sebuah pemandangan yang mencerminkan besarnya penghargaan yang ia terima di dalam timnas.

Jónsson meninggalkan jejak yang nyata di sepak bola Islandia. Ia meraih gelar liga domestik sebanyak lima kali, ditambah tiga gelar Piala Islandia dan tiga gelar Piala Super Islandia. Ia juga menjalani karier profesional di Islandia dan Norwegia, membela Njarðvík, Stjarnan, dan Víkingur Reykjavík, serta Start, Sandnes Ulf, dan Sandefjord, sehingga memperoleh pengalaman yang beragam selama berkarier di kedua negara.

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Di level internasional, mendiang kiper tersebut mengenakan seragam timnas senior Islandia dalam delapan pertandingan, serta memperkuat tim U-19 dan U-21. Ia juga menjadi bagian dari skuad yang tampil di Piala Eropa 2016, salah satu tonggak bersejarah paling menonjol bagi sepak bola Islandia, sebelum memutuskan pensiun dari sepak bola internasional pada Juni 2022 setelah bertahun-tahun mengabdi untuk negaranya.