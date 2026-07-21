Real Madrid dan Juventus telah memutuskan masa depan gelandang asal Spanyol, Alba Redondo, 29 tahun, setelah beberapa hari diselimuti rumor. Kesepakatan final telah dicapai untuk kepindahannya ke Juventus dengan nilai hanya 150 ribu euro, dalam transaksi yang mencerminkan kegagalan petualangannya bersama Los Merengues.

Surat kabar "AS" memberitakan bahwa Juventus akan membayar jumlah yang disepakati kepada Real Madrid untuk mendatangkan pemain yang masih memiliki sisa satu tahun kontrak tersebut, namun ia memutuskan untuk hengkang demi mencari menit bermain yang tak ia dapatkan di ibu kota Spanyol itu.

Keputusan Redondo untuk pergi didorong oleh kekhawatiran akan pengaruh absennya dari lapangan terhadap peluangnya tampil bersama timnas Spanyol pada Piala Dunia mendatang, setelah dua musim yang mengecewakan di Santiago Bernabeu yang selama itu ia tak memperoleh popularitas yang diharapkan.

Redondo bergabung dengan Real Madrid pada 2024 dari Levante sebagai salah satu pencetak gol terbaik di Liga Spanyol wanita, namun petualangannya bersama Los Blancos tak sesuai dengan harapan, sehingga mendorongnya untuk mencari peluang baru di Serie A Italia.

Juventus, di bawah asuhan pelatih asal Spanyol, Guerrero, berupaya mengembalikan kejayaannya di masa lalu dalam sepak bola wanita, di mana mereka bekerja keras memperkuat skuad secara besar-besaran musim ini. Selain Redondo, mereka juga mendatangkan Cella, Khelifi, serta rekan senegaranya, Julia Bartel, dalam sebuah proyek ambisius untuk mengembalikan Juventus ke garis depan.