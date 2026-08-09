Berkas bintang Barcelona, Marc Casado, menjadi sorotan utama Al Ahli Saudi dalam beberapa hari terakhir, setelah klub menjadi lebih terbuka untuk bergerak menuntaskan kesepakatan tersebut, bersamaan dengan berubahnya kondisi seputar masa depan sang pemain di dalam klub Catalan itu.

Casado bukanlah salah satu opsi Al Ahli selama masa kepemimpinan direktur teknik sebelumnya, Matthias Jaissle, tetapi dengan kepergian yang disebut terakhir, sikap klub berubah total.

Menurut jurnalis Saudi, Khalid Al-Zahrani: "Agen pemain Spanyol Marc Casado adalah pria Portugal, Jorge Mendes. Pemain ini sama sekali bukan opsi bagi Al Ahli selama keberadaan Matthias Jaissle; direktur olahraga (Al Ahli) Rui Pedro menawarkannya kepada pelatih baru dan komunikasi pun dimulai."

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Kemungkinan hengkangnya Casado dari Barcelona semakin kuat setelah ia dicoret dari daftar tim dalam perjalanan terakhirnya ke Italia, bersama Roony Bardghji, sebuah keputusan yang menurut Hansi Flick diambil setelah berkonsultasi dengan manajemen klub.

Flick mengatakan bahwa menentukan masa depan Casado dan Bardghji tidaklah mudah, seraya menegaskan bahwa ia telah membahas situasi kedua pemain bersama mereka pada akhir musim dan selama periode saat ini, dengan menyebutkan bahwa keputusan terkait masa depan keduanya menjadi urusan klub dan tim pelatih secara bersamaan.

Hal ini terjadi di tengah minat Saudi terhadap sang pemain, di mana Al Hilal sebelumnya telah masuk dalam perburuan kesepakatan tersebut, sebelum Al Ahli bergerak untuk menanyakan kemungkinan merekrutnya, sesuai dengan yang disebutkan jurnalis Sacha Tavolieri, sebelumnya.

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