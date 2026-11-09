Kepercayaan penuh Mesir kepada Hamza Abdel Karim: Pesan kuat dari Ali Maher

Hamza Abdelkarim, penyerang muda Barcelona, menerima panggilan untuk bergabung dengan skuad timnas Mesir selama periode jeda internasional pada November ini, setelah Ali Maher, direktur teknik baru Mesir, memilihnya dalam daftar yang terdiri atas 26 pemain sebagai persiapan menghadapi dua pertandingan melawan Malawi dalam babak kualifikasi menuju Piala Afrika 2027.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan bahwa pemanggilan Abdelkarim mencerminkan keinginan Ali Maher untuk mengandalkan penyerang muda tersebut, karena ia memasukkannya ke dalam daftar pertamanya setelah menjabat menggantikan Hossam Hassan, sebuah langkah yang menandai awal fase baru bagi sang pemain bersama timnas Mesir.

Timnas Mesir dijadwalkan menjalani pertandingan pertamanya melawan Malawi pada hari Jumat mendatang di Kairo, sebelum kedua tim kembali bertemu pada hari Selasa tanggal 17 bulan yang sama di Lilongwe, ibu kota Malawi, dalam ajang kualifikasi benua.

Pemanggilan ini menjadi kesempatan baru bagi Hamza Abdelkarim untuk memperkuat kehadirannya di level internasional dan menambah pengalaman, terlebih karena ia akan tampil dalam pemusatan latihan bersama sejumlah bintang terkemuka sepak bola Mesir, dipimpin oleh Mohamed Salah dan Omar Marmoush.

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Meskipun belum ada pengalaman kepelatihan sebelumnya yang mempertemukan Ali Maher dengan penyerang muda tersebut, keputusan untuk memasukkannya ke dalam daftar pertamanya mencerminkan keinginan sang direktur teknik untuk memberinya kesempatan dalam perhitungannya selama fase mendatang, tanpa adanya kejelasan mengenai peran yang akan ia mainkan dalam dua pertandingan tersebut.

Timnas Mesir saat ini memuncaki Grup Kedua dengan 4 poin, dan berupaya memanfaatkan dua pertandingan melawan Malawi untuk memperkuat posisinya di klasemen serta semakin dekat selangkah lagi menuju lolos ke Piala Afrika 2027.