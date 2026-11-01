Gavi, bintang Barcelona, tengah menjalani salah satu periode terburuk dalam karier sepak bolanya, selain masa ketika ia absen dari lapangan selama satu setengah tahun akibat cedera serius berupa robeknya ligamen lutut anterior.

Sejak awal musim ini, Gavi hanya tampil sebagai starter dalam dua pertandingan saja, sementara ia menyaksikan sebagian besar laga dari bangku cadangan.

Yang membuat keadaan semakin buruk, ia tak bermain sama sekali, bahkan tidak satu menit pun, dalam dua pertandingan terakhir, saat menghadapi Real Madrid di El Clasico dan Deportivo Alaves.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa situasi Gavi sangat mengkhawatirkan, dan tingkat kekhawatirannya semakin bertambah ketika meninjau daftar pemain dengan menit bermain paling sedikit di dalam tim Catalan tersebut.

Pertandingan berikutnya BAR Champions League 15.00 AVL

Dalam konteks ini, hanya ada 4 pemain dari tim utama yang berada di atas Gavi, yaitu Alejandro Balde (116 menit), Frenkie de Jong (98 menit), Bryan Farinas (90 menit), dan Roony Bardghji (tanpa satu menit pun bermain).

Tak diragukan lagi bahwa 191 menit yang dimainkan Gavi musim ini sama sekali tidak cukup bagi seorang pemain dengan kemampuan dan tingkat perkembangan seperti dirinya.

Pada usia 22 tahun, Gavi tengah mengalami fase yang bergejolak dalam kariernya, hal yang juga terlihat selama Piala Dunia 2026 ketika ia tampil sebagai starter pada pertandingan pertama melawan Tanjung Verde, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya dari susunan pemain pada laga-laga berikutnya.

Hal serupa terulang bersama Barcelona; ia menjalani pertandingan resmi pertamanya dalam susunan pemain inti melawan Elche, pada 23 Agustus lalu, dalam laga yang berakhir dengan kemenangan Barcelona 5-0, dan selama laga itu ia membentuk duet di lini tengah bersama Marc Bernal.

Namun ia baru kembali ke susunan pemain inti sekitar dua bulan kemudian, tepatnya melawan Getafe, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Barcelona 3-0, dengan Rodri sebagai rekannya di lini tengah pada pertemuan tersebut.

Tak diragukan lagi bahwa posisi Gavi di dalam lapangan merupakan salah satu posisi yang paling banyak memiliki alternatif dan pilihan bagi pelatih Hansi Flick di dalam daftar tim, baik di posisi gelandang bertahan, tempat Rodri dan Bernal berada, maupun di posisi gelandang serang, tempat ia secara utama bersaing dengan Fermin Lopez, Pedri, dan Dani Olmo.

Bagaimanapun, pelatih asal Jerman itu tak pernah berhenti menunjukkan kepercayaannya kepada Gavi, karena ia selalu memuji dan menyanjungnya dalam setiap konferensi pers.

Pertandingan-pertandingan mendatang, tanpa diragukan lagi, akan menentukan dalam mengungkap rencana pelatih asal Jerman itu, serta menentukan peran akhir yang akan dijalankan Gavi selama musim ini.