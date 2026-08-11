Penyerang Atletico Madrid asal Argentina, Julian Alvarez, telah memantapkan sikapnya soal bertahan di klub setelah menunjukkan kemarahannya karena tidak bisa bertemu dengan pelatihnya, Diego Simeone, untuk meminta bantuan agar diizinkan pergi dari klub. Ia memberi tahu orang-orang yang berada di kompleks latihan bahwa dirinya tidak akan melanjutkan kerja sama dengan tim, sembari meminta agar tidak diandalkan.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Alvarez yang berusia 26 tahun meledak pada Senin kemarin setelah gagal mewujudkan keinginannya untuk berbicara dengan pelatihnya, Diego Simeone, guna meminta bantuan agar diperbolehkan meninggalkan Atletico Madrid. Ini merupakan hal yang diinginkan sang pemain, dan sebelumnya telah ia umumkan pada gelaran Piala Dunia terakhir.

Penyerang Argentina itu bersikeras dengan rencananya untuk pindah ke Barcelona. Setelah hari ini mengetahui ketidakhadiran pelatihnya, yang bertolak ke Ibiza untuk berlibur selama dua hari, serta ketidakhadiran Miguel Angel Gil Marin, CEO klub, ia memberi tahu orang-orang yang berada di kompleks latihan bahwa dirinya tidak akan mundur dan bahwa ia tidak seharusnya diandalkan.

Penyerang Argentina itu meyakini, sebagaimana yang diketahui surat kabar tersebut, bahwa pelatihnya tidak memiliki keberanian yang diperlukan untuk menghadapi masalahnya dan berbicara dengannya, meskipun mengetahui keinginannya untuk mengadakan pertemuan tersebut demi mencoba mengakhiri kebuntuan yang menyelimuti situasinya.

Alvarez sebenarnya tidak menyangka pelatihnya akan pergi ke Ibiza, mengingat kehadirannya hari ini dan keinginannya untuk melakukan pembicaraan dengannya adalah hal yang diketahui semua pihak.

Alvarez juga merasa marah terhadap Gil Marin, yang merupakan sosok lain yang mampu membantunya menyelesaikan situasinya, dan yang kebetulan juga sedang berlibur hari ini serta tidak tersedia untuk berbicara dengannya.

Seperti yang sebelumnya disebutkan "Mundo Deportivo", pemain Argentina itu ingin menangani situasinya melalui dialog, tetapi hal itu tidak dimungkinkan baginya.

Hasilnya, Alvarez memberi tahu orang-orang yang bersamanya hari ini bahwa kesabarannya telah habis, dan bahwa hal ini akan berkonsekuensi.

Alvarez juga menambahkan dalam salah satu pesannya yang paling jelas: "Jangan andalkan saya", sementara pesan lainnya adalah bahwa dirinya tidak akan mundur.

Alvarez diperkirakan akan mulai menjalankan keputusannya terhitung sejak Rabu mendatang, ketika Simeone diperkirakan kembali untuk memimpin latihan tim Madrid tersebut. Pada hari itu, Simeone tidak akan punya alasan apa pun untuk tidak mendengarkan pesan Alvarez.

Pemain Argentina itu, yang mengatakan bahwa sejak Februari ia telah mendapat janji dari klubnya untuk mengizinkannya pergi musim panas ini, tetap teguh sepenuhnya pada sikapnya dan berupaya sekuat tenaga untuk memaksakan kepindahannya ke Barcelona.