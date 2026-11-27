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Cedera merupakan hal yang wajar dalam dunia olahraga. Sepanjang musim kompetisi, sudah lazim jika sejumlah atlet mengalami cedera yang mengharuskan mereka absen untuk sementara waktu demi pulih dari rasa sakit, robekan otot, atau cedera yang lebih serius.

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Namun, Barcelona merasa khawatir karena tim-tim utamanya mengalami jumlah cedera yang lebih banyak daripada perkiraan, baik tim utama putra, tim putri, Barcelona Atletic, maupun tim bola basket.

Menurut harian Sport, Barcelona khawatir gelombang cedera yang terus meluas ini akan semakin parah.

Jadwal yang padat, yang memadukan laga tim nasional, kompetisi Eropa, dan bertambahnya jumlah pertandingan di berbagai kompetisi, mulai memberikan dampak negatif bagi klub Katalan tersebut.

Meski manajemen telah berupaya memperkuat dan mengembangkan sistem pencegahan cedera dengan merekrut lebih banyak fisioterapis dan pendamping proses rehabilitasi, langkah-langkah tersebut kini tidak lagi memadai.

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Pelatih Hans Flick memutuskan untuk memperkuat aspek fisik tim utama pada Juli 2026, dan Jan Kugel pun bergabung dengan staf kepelatihan. Tujuan utama langkah ini adalah mencegah cedera yang dialami para pemain pada fase akhir musim, sekaligus mengatasi penurunan performa pada bulan Oktober dan November.

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Akan tetapi, cedera otot terus berdatangan seiring perjalanan untuk membela tim nasional, jeda internasional yang panjang, dan jadwal bertanding setiap tiga atau empat hari, ditambah tingkat persaingan yang sangat tinggi sehingga tidak memberi ruang untuk kalah di laga mana pun.

Kekhawatiran manajemen Barcelona terus meningkat seiring pemantauan daftar pemain yang absen di divisi-divisi utama klub.

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Tim-tim lainnya juga menghadapi masalah yang sama. Tim putri mengalami kondisi serupa dengan yang dihadapi tim putra.

Sementara itu, Barcelona Atletic kesulitan akibat kondisi lapangan tempat mereka bertanding di kasta kedua Liga Spanyol, perjalanan panjang di UEFA Youth League, serta banyaknya turnamen internasional kelompok usia.

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Adapun tim bola basket, yang bertanding setiap dua atau tiga hari dengan diselingi perjalanan, para pemainnya tak henti-hentinya mengalami cedera.

Daftar Pemain Cedera Barcelona

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Tim asuhan Flick kehilangan sejumlah pemain akibat jadwal pertandingan yang melelahkan. Periode yang paling mengkhawatirkan adalah jeda internasional, terutama ketika harus menjalani laga kompetitif sebanyak itu setiap tiga hari tanpa bisa memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para pemain.

Rangkaian laga melawan Real Betis, Paris Saint-Germain, dan Real Madrid menjadi contoh nyata. Eric Garcia, Jules Kounde, Xavi Espart, dan Dani Olmo mengalami cedera, sementara Gerard Martin merasakan sejumlah keluhan nyeri.

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- Rodri: cedera otot biseps femoris yang membuatnya absen selama 23 hari.

- Xavi Espart: cedera pergelangan kaki yang membuatnya absen selama 32 hari, dan diperkirakan akan absen 3 pekan lagi.

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- Andreas Christensen: nyeri pada otot soleus yang membuatnya absen selama 7 hari.

- Alejandro Balde: terkilir ringan tingkat pertama pada pergelangan kaki kanan, diperkirakan pulih dalam sepekan.

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- Roony Bardghji: robek ligamen anterior cruciatum (ACL) yang membuatnya absen selama 108 hari, dan diperkirakan kembali pada Maret mendatang.

- Lamine Yamal: nyeri pergelangan kaki yang membuatnya absen selama 3 hari, dan diperkirakan kembali pada laga melawan Deportivo La Coruna.

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- Hamza Abdelkarim: kelelahan otot yang membuatnya absen sejak pekan lalu, dan durasi absennya belum ditentukan.

Barcelona Femeni

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Tim asuhan Pere Romeu juga melewati masa sulit akibat cedera, terutama dalam dua bulan terakhir. Cedera otot yang menumpuk telah menimpa sejumlah pemain andalan.

Skuad tim putri telah dilanda masalah ini selama beberapa tahun, dan meski klub berusaha mencari solusinya, menanganinya masih menjadi hal yang sangat sulit.

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- Laia Aleixandri: robek ligamen anterior cruciatum (ACL) lutut kanan yang membuatnya absen lebih dari 294 hari. Ia kini berada di tahap akhir program pemulihan.

- Vicky Lopez: cedera serabut otot rektus femoris kanan yang kemudian kambuh. Klub menetapkan masa pemulihan baru selama 6 hingga 8 pekan.

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- Kika Nazareth: cedera serabut otot rektus femoris pada kaki kanan yang membuatnya absen selama 4 hingga 5 pekan.

- Kerolin Nicoli: cedera serabut otot soleus pada kaki kanan, dengan masa absen sekitar 28 hari.

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- Irene Paredes: cedera serabut otot biseps femoris pada kaki kiri yang membuatnya absen selama 21 hari. Ia mendapat izin medis untuk kembali pada 12 November, tetapi absen dalam 3 laga terakhir.

- Charlotta Ohlander: belum tampil dalam satu laga pun musim ini akibat cedera yang berulang kali kambuh, tetapi jenis cederanya tidak diungkapkan secara spesifik.

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Barcelona Atletic

Tim cadangan Barcelona mengalami situasi terburuk di antara semua tim klub. Juliano Belletti harus kehilangan lebih dari 10 pemain akibat cedera, yang memengaruhi pilihannya dalam memanggil pemain dan memaksanya mengandalkan pemain dari tim-tim junior.

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Krisis kian memburuk setelah laga melawan Girona B yang berakhir dengan cederanya sejumlah pemain, lalu cedera Mirza Katovic dalam derbi melawan Espanyol B semakin memperparah situasi.

- Eder Aller: cedera labrum dan tulang rawan sendi pinggul kanan yang mengharuskannya menjalani operasi, dan diperkirakan absen sekitar 4 bulan.

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- Juan Hernandez: robek ligamen anterior cruciatum (ACL), cedera jangka panjang, dan diperkirakan kembali pada akhir Desember 2026.

- Patricio Pacifico: robek ligamen anterior cruciatum (ACL), diperkirakan kembali pada Januari 2027.

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- Sama Nomoko: robek ligamen anterior cruciatum (ACL), diperkirakan kembali pada akhir Desember 2026.

- Shane Kluivert: cedera otot hamstring yang akan membuatnya absen sekitar dua bulan.

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- Juwensley Onstein: cedera otot hamstring, dengan masa absen 5 hingga 7 pekan.

- Hafiz Gariba: cedera hamstring kaki kiri, dengan masa absen 5 hingga 7 pekan.

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- Dani Avila: cedera otot hamstring, tanpa kepastian waktu pemulihan.

- Ibrahim Diarra: cedera otot hamstring, tanpa kepastian waktu pemulihan.

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- Jhosue Caicedo: cedera otot semimembranosus pada hamstring kiri yang akan membuatnya absen 4 pekan.

- Pedro Villar: cedera otot biseps femoris pada kaki kiri yang akan membuatnya absen sekitar dua bulan.

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- Mirza Katovic: patah tulang fibula kaki kiri yang turut berdampak pada ligamen penghubung kedua tulang kaki, dan diperkirakan absen sekitar 4 bulan.

Barcelona Basket

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Divisi bola basket juga dilanda krisis cedera yang besar. Absennya para pemain terutama menumpuk dalam beberapa pekan terakhir, sehingga memaksa Aleksandar Sekulic mengubah susunan pemain inti dan berimprovisasi dengan pemain yang masih dalam kondisi fisik baik.

Cedera Josh Nebo semakin memperparah masalah tim di posisi center, posisi yang memang sudah tampak lemah sejak awal musim.

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- Kevin Punter: terkilir pada ligamen penghubung tulang-tulang pergelangan kaki kiri, diperkirakan absen 6 pekan.

- Killian Hayes: keluhan fisik setelah bergabung dengan tim, tanpa diagnosis spesifik maupun kepastian durasi absen. Ia belum menjalani laga perdananya bersama tim.

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- Josh Nebo: robek sebagian pada tendon patela lutut kanan, dengan masa absen tiga hingga empat bulan.

- Tosan Evbuomwan: robek otot oblik pada dinding perut yang akan membuatnya absen sekitar 3 pekan.

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- Omoga Gibson: ketegangan otot pada dinding perut kiri, dengan masa absen sekitar 21 hari.

- Yoan Makoundou: cedera lutut kiri, tanpa kepastian waktu pemulihan. Pada 24 November, ia mendapat izin medis untuk kembali bisa dimainkan.

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Fokus Tertuju pada Tahun 2027

Manajemen Barcelona dan tim medis di setiap divisi klub terus mencari solusi yang tepat untuk mengubah situasi ini, yang mulai berubah menjadi krisis yang sesungguhnya.

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Hal ini terjadi di tengah tuntutan fisik yang dibebankan kepada para atlet profesional di klub, serta ambisi besar Barcelona yang membutuhkan para pemain terbaiknya dalam kondisi fisik prima saat memasuki fase penentuan musim.