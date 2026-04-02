David Møller Wolfe harus menanggung pukulan keras selama jeda internasional. Bek kiri asal Norwegia itu terkena sikutan di bawah matanya dalam laga persahabatan melawan Swiss (0-0), yang kemudian membuat rekan setimnya, Andreas Schjelderup, panik. Ia mengira Møller Wolfe kehilangan penglihatannya.

Pada menit ke-75, bek mantan AZ ini terkena sikutan di tulang pipi kirinya, yang menyebabkan pendarahan hebat. Schjelderup berlari ke arahnya, lalu menjadi sangat panik.

“Saya melihat banyak darah dan luka robek di bawah matanya. Saya berpikir: apa ini sebenarnya? Saya mengira dia kehilangan matanya,” kata Schjelderup dalam wawancara dengan Dagbladet.

Akhirnya, tampaknya itu hanyalah luka sayatan yang dalam. Hal itu disadari oleh rekan setimnya, Kristoffer Ajer, yang berhasil menenangkan bek kiri Wolverhampton Wanderers tersebut.

Schjelderup, yang pekan lalu berhasil mencetak gol melawan Belanda, mengatakan bahwa ia akan bereaksi berbeda terhadap situasi semacam itu di masa depan. “Mungkin saya harus menenangkannya lebih banyak lagi dan tidak bereaksi berlebihan. Saya mengerti bahwa dia kesal.”

Møller Wolfe juga angkat bicara dan mengatakan bahwa ia ikut merasakan kepanikan penyerang SL Benfica tersebut. “Schjelderup menghampiri saya dan langsung berteriak ke pinggir lapangan agar dokter segera masuk ke lapangan.”

Wolverhampton tidak memiliki jadwal pertandingan pada akhir pekan ini, sehingga Møller Wolfe dapat pulih dengan tenang di klub yang berada di posisi terbawah klasemen Premier League. The Wolves akan bertanding melawan West Ham United di Premier League pada Jumat, 10 April.