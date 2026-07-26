Krisis pemain asal Prancis, Karim Benzema, dengan Al Hilal Saudi memasuki babak baru setelah sang pemain bersikeras untuk bertahan di dalam skuad, menolak seluruh tawaran yang diajukan kepadanya selama bursa transfer musim panas ini, sehingga menempatkan manajemen "Al Zaeem" dalam posisi yang rumit menjelang dimulainya musim baru.

Menurut yang diungkap surat kabar "Al Riyadiyah", manajemen Al Hilal menawarkan Benzema untuk pindah ke salah satu klub yang baru promosi di Liga Roshn Saudi, sebagai bagian dari upaya mereka mencari jalan keluar yang tepat untuk krisis ini, namun penyerang asal Prancis itu menolak ide tersebut secara tegas.

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Surat kabar itu menambahkan bahwa Benzema mengajukan syarat untuk memperoleh seluruh hak finansialnya atas musim terakhir dalam kontraknya sebelum menyetujui kepergiannya, sehingga ia menjadi pemain bebas dan memilih tujuan berikutnya sendiri, tanpa campur tangan apa pun dari manajemen Al Hilal.

Benzema menuai kritik pedas melalui media sosial, di mana sebagian orang menyebutnya sebagai sosok berkepala batu karena keputusannya itu.

Sikap ini menjadi rintangan baru bagi manajemen Al Hilal, yang berupaya menata ulang daftar pemain profesional asingnya, di tengah keinginan tim kepelatihan untuk melakukan sejumlah perubahan pada lini depan sebelum awal musim.

Benzema sebelumnya bergabung dengan Al Hilal di tengah sorotan media yang besar, namun perjalanannya tidak berjalan sesuai harapan setelah ia menuai kritik luas dari para suporter akibat menurunnya produktivitas serangan tim pada musim lalu.

Bintang asal Prancis itu menjalani 13 pertandingan dengan seragam Al Hilal di berbagai kompetisi, mencetak 9 gol di antaranya, termasuk dua hat-trick, serta memberikan 5 assist, namun statistik individunya tidak cukup untuk meyakinkan para suporter, yang membebankan sebagian tanggung jawab atas menurunnya hasil tim kepadanya.