Hasil imbang dengan skor 1-1 mewarnai pertandingan antara Irlandia dan entitas Zionis, yang berlangsung pada Minggu malam di Serbia, dalam ajang UEFA Nations League, setelah timnas Irlandia gagal mempertahankan keunggulannya, meski penyerangnya Troy Parrott tampil gemilang dengan terus mencetak gol untuk tiga pertandingan beruntun.

Parrott membuka keunggulan Irlandia lewat tendangan penalti menjelang akhir babak pertama, setelah Jimmy Dunne dilanggar di dalam kotak penalti. Dengan gol tersebut, penyerang timnas Irlandia itu menambah koleksinya menjadi 4 gol dalam 3 pertandingan internasional terakhir. Namun Dor Peretz, kapten timnas entitas Zionis, mencetak gol penyama kedudukan pada babak kedua setelah menyambut bola rebound dari tendangan Oscar Gloukh yang membentur Liam Scales, lalu melesakkannya ke gawang dari jarak dekat.

Pertandingan yang digelar tanpa penonton di Stadion TSC Arena di Serbia itu diwarnai peluang-peluang silih berganti untuk menentukan hasil akhir. Pemain pengganti Irlandia, Chiedozie Ogbene, menyia-nyiakan peluang berbahaya setelah kiper Assaf Tzur dengan cekatan menggagalkan tendangannya, sementara timnas Zionis membentur tiang dan mistar gawang dalam dua kesempatan.

Dengan hasil ini, timnas Irlandia tetap berada di peringkat ketiga grup, tertinggal tiga poin dari Austria yang memuncaki klasemen, setelah tim yang disebut terakhir bermain imbang melawan Kosovo lebih awal pada hari yang sama.

Pertandingan ini berlangsung di penghujung jendela internasional yang penuh kontroversi, menyusul meningkatnya seruan di Irlandia agar timnas menarik diri dari dua pertandingannya melawan entitas Zionis, dengan latar belakang perang di Gaza. Kampanye "Hentikan Pertandingan" menggelar aksi protes sebelum dan selama laga melawan Austria di Dublin, namun Asosiasi Sepak Bola Irlandia memutuskan untuk tetap memainkan kedua pertandingan tersebut, yang digelar di lapangan netral.

Para pemain Irlandia kembali menyuarakan sikap protes mereka, dengan menolak berjabat tangan dengan para pemain entitas Zionis, dan menundukkan kepala saat lagu kebangsaannya diperdengarkan. Mereka juga mengenakan ban lengan hitam sebagai tanda berkabung atas seluruh korban yang gugur dalam perang, sementara para pemain entitas Zionis mengenakan ban lengan hitam untuk mengenang para korban tewas dalam serangan 7 Oktober 2023.