Kenneth Perez: "Timnas Belanda benar-benar punya masalah di posisi itu"

Timnas Belanda mengawali periode internasional ini dengan sangat baik, tetapi Kenneth Perez tetap melihat satu posisi yang menjadi masalah bagi Belanda: bek kiri. Hal itu ia sampaikan dalam Voetbalpraat di ESPN.

Saat menghadapi Jerman (1-1) maupun Serbia (1-2), Micky van de Ven bermain penuh selama sembilan puluh menit sebagai bek kiri. Namun, ia tidak benar-benar meyakinkan Marciano Vink dan Perez.

“Saya tidak melihat dia sebagai bek kiri,” kata Vink. Perez sepakat dengannya. “Tidak, saya juga tidak. Belanda benar-benar punya masalah di posisi bek kiri. Daley Blind benar-benar sudah tidak bisa?” ujar Perez sambil berkelakar.

“Hato juga pernah bermain di sana, kan?” usul Vink. “Tapi di Chelsea dia sebenarnya lebih sering bermain sebagai bek tengah kiri. Mungkin Mats Rots bisa jadi opsi.”

Arno Vermeulen, yang juga hadir di meja diskusi, melihat Van de Ven tetap menunjukkan hal-hal bagus saat melawan Serbia. “Di sisi lain, ada satu momen melawan Serbia ketika lini belakang kacau dan dia tentu saja menyelesaikan sesuatu di sisi yang sama sekali lain berkat kecepatannya, dengan tekel blok seperti itu.”

Meski begitu, ia juga menilai Van de Ven bukan bek kiri yang paling cocok. “Saya rasa Xavi sebenarnya ingin ada lebih banyak kualitas permainan di sana, di posisi itu.”

Perez kemudian menambahkan, merujuk kepada Van de Ven dan Jan Paul van Hecke: “Di empat pemain belakang, Anda punya dua pemain yang bersama Tottenham berada di posisi kedua puluh (di Premier League, red.). Dan salah satunya adalah kapten.”