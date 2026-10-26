Kenneth Perez melihat Daley Blind memiliki peran penting di Ajax dan lebih memilih menempatkan pemain kidal berpengalaman itu sebagai gelandang bertahan. Analis ESPN tersebut belum sepenuhnya yakin terhadap Sofyan Amrabat, yang saat ini bermain di posisi itu. Menurut Perez, Ajax terutama membutuhkan pemain yang bisa membawa ketenangan dari lini tengah dan membuat tim bermain dengan baik.

Blind kembali bermain pada Minggu setelah lama absen akibat cedera, dalam laga tandang yang sulit melawan Sparta Rotterdam (1-2). Pemain berpengalaman berusia 36 tahun itu masuk pada menit ke-89 menggantikan Julian Brandt dan membantu Ajax mempertahankan kemenangan. Berkat tiga poin tersebut, Ajax menyalip PSV di klasemen dan memangkas jarak dari pemuncak klasemen Feyenoord menjadi tiga poin.

Dalam Voetbalpraat di ESPN pada Senin malam, performa Ajax yang naik turun dibahas secara mendalam. Sjoerd Mossou menilai Ajax menunjukkan stabilitas paling rendah di antara klub-klub besar tradisional dan bahkan menyebut penampilan mereka pada babak kedua melawan Sparta "buruk sekali". Perez berpendapat kembalinya Blind bisa memberikan kontribusi penting untuk mengatasi masalah itu.

"Daley Blind mungkin bisa menghadirkan stabilitas lebih," kata Perez. "Dia tentu sangat mampu membangun permainan dari belakang. Youri Baas juga bisa melakukannya, tetapi Blind tentu juga didatangkan karena pengalamannya."

Menurut Perez, keunggulan utama Blind bukan terletak pada kemampuan fisiknya. "Tentu dia tidak direkrut karena kecepatan dan kekuatannya, melainkan untuk menghadirkan seseorang yang bisa memberikan arahan," jelas mantan pesepakbola itu. Sang analis menekankan bahwa, menurutnya, arahan yang baik dapat membuat perbedaan besar di banyak klub.

Ketika pembawa acara Wouter Bouwman bertanya di posisi mana ia akan menempatkan Blind, Perez tidak perlu berpikir lama. "Di posisi nomor enam, sejujurnya," jawab pria Denmark itu, merujuk pada posisi Amrabat. Ia tidak terlalu antusias terhadap pemain timnas Maroko tersebut: "Amrabat memang cukup baik, atau setidaknya berlari kencang ke seluruh penjuru lapangan. Dia sibuk bergerak."

Perez lebih menginginkan tipe pemain lain sebagai gelandang bertahan Ajax. "Saya lebih menyukai pemain yang menerima bola dengan tenang, mengopernya ke pemain dengan warna seragam yang tepat, dan mengirim umpan melewati lini lawan," jelasnya. "Sebab, menurut saya, posisi nomor enam adalah nomor sepuluh yang baru. Pemain di posisi itulah yang membuat tim Anda bisa bermain."

Martijn Krabbendam tertawa mendengar cara Perez menggambarkan kualitas Amrabat. "Menarik sekali cara pemain seperti itu dianalisis, bukan? Dia berlari, berusaha sangat keras, dan terus sibuk bergerak," ujar pengamat Feyenoord tersebut. Namun, Perez tetap pada pendiriannya: "Itu mungkin cukup, dan bagi banyak orang reaksinya adalah: wah, lihat betapa keras dia berusaha. Tapi saya lebih menginginkan sesuatu yang lain."