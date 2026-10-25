Kenneth Perez mencoret dua liga top untuk Anis Hadj Moussa

Kenneth Perez mengkritik Anis Hadj Moussa usai laga PSV melawan Feyenoord, meski pemain itu mencetak gol untuk tim tamu. Menurut analis ESPN tersebut, pemain sayap Feyenoord itu jelas tidak bisa bermain di dua liga top Eropa.

"Mungkin nanti dia juga akan melangkah ke level berikutnya. Sebagai pemain sayap, dia akan menghadapi pesaing-pesaing yang sangat bagus. Kalau begitu, dia tidak akan diberi banyak waktu. Itu yang harus dia perbaiki," kata Karim El Ahmadi kepada penyerang Feyenoord tersebut.

Pembawa acara Milan van Dongen mendengar Hadj Moussa mengatakan bahwa "bertahan bukan bidang saya". "Saya sering mendengarmu mengatakan ini, Kenneth: di level elite Eropa, para pemain top pun berlari kembali sekuat tenaga untuk bertahan."

"Karena itu, pilihannya memang Saudi Pro League atau Italia. Namun, Inggris mustahil, sementara Spanyol tentu sangat sulit," kata Perez, yang tidak melihat Hadj Moussa bisa langsung bermain di liga top.

"Tapi dia bisa bermain di Spanyol, bukan?" El Ahmadi langsung menyanggah. "Saya hadir di pertandingan Real Betis melawan Feyenoord di Liga Champions. Di sana, ada pemain seperti Antony di Betis. Hadj Moussa bisa menjadi pemain seperti dia."

Perez belum yakin dengan pendapat rekannya sesama analis itu. "Yang kamu bicarakan adalah Betis, tim papan atas lapis kedua di Spanyol. Saya bicara tentang Atlético Madrid, FC Barcelona, Real Madrid. Dia sedikit kurang cepat untuk bermain di klub-klub itu."

"Para pemain top itu memang luar biasa. Tidak memalukan jika dia tidak termasuk di antara mereka. Sebab, para pemain itu benar-benar luar biasa hebat," ujar Perez.