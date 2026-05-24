Kenneth Perez melontarkan kritik pedas kepada pemain Ajax: 'Ini benar-benar memalukan!'

Kenneth Perez menganggap hal itu 'memalukan' jika Wout Weghorst masuk dalam skuad Piala Dunia asuhan Ronald Koeman. Menurut analis asal Denmark tersebut, pemain internasional Oranje itu sama sekali tidak layak dipanggil musim ini.

Weghorst akan bertanding bersama Ajax melawan FC Utrecht pada Minggu sore dalam pertarungan langsung untuk memperebutkan tiket ke babak kualifikasi Liga Konferensi. Namun, penyerang kelahiran Borne ini tidak akan menjadi starter.

Ia mengalami flu ringan dalam beberapa hari terakhir dan akibatnya juga melewatkan sebagian sesi latihan. Kasper Dolberg akan menggantikan Weghorst di Stadion Kras di Volendam, sementara Weghorst sendiri akan duduk di bangku cadangan.

Dalam ulasan menjelang laga final, nama Weghorst pun disinggung. Perez tidak punya kata-kata baik untuk musim sang penyerang tengah. "Dia bermain cukup bagus Kamis lalu, pelanggan tetap Piala Dunia kami," keluhnya dengan nada sinis kepada ESPN.

Pembicaraan pun segera beralih ke Piala Dunia yang akan datang dan peran (mungkin) Weghorst. "Keuntungannya adalah tidak ada pemain pengganti lain di Belanda," kata Perez. "Ya, Luuk de Jong, tapi dia mengalami cedera ligamen."

"Selain itu, tidak ada penyerang cadangan Belanda lainnya. Saya tidak tahu apakah Zian Flemming bisa memainkan peran seperti itu," tanyanya secara terbuka. "Tapi ini memalukan… jika Anda menjalani musim seperti ini dan sudah tahu setahun lalu bahwa partisipasi di Piala Dunia sudah pasti..."

"Dia selalu mengandalkan karakternya, tapi jika semua pemain lain kini absen, tak banyak yang tersisa," akhirnya Perez memberikan catatan kritis terhadap kualitas pemain lini depan tersebut.