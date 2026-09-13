Kenneth Perez sangat terkesan dengan permainan yang ditampilkan Feyenoord saat menghadapi PEC Zwolle pada Minggu. Klub Rotterdam itu menang telak 0-7, dan terutama babak pertama memberikan kesan besar kepada analis ESPN tersebut: "Ini jelas merupakan babak terbaik dari sebuah tim yang pernah saya lihat dalam waktu lama."

Feyenoord bangkit dengan meyakinkan di Zwolle setelah kekalahan menyakitkan 5-1 dari FC Barcelona di Liga Champions. Tim asuhan Giovanni van Bronckhorst mendominasi sejak menit pertama, dua kali membentur tiang lebih awal lewat Givairo Read, dan pada akhirnya memperlebar keunggulan hingga menjadi kekalahan terbesar dalam sejarah klub PEC.

Perez terutama menikmati pergerakan permainan klub Rotterdam itu. "Tentu sangat mudah untuk mengatakan bahwa Zwolle tidak bisa apa-apa dan tidak melakukan apa-apa, tetapi kita juga sudah melihat Zwolle menyulitkan tim-tim lain. Yang tidak mampu mereka hadapi hari ini adalah pola pergerakan Feyenoord."

Kecepatan dalam kombinasi permainan juga menarik perhatian Perez. "Saya terutama melihat mereka sangat baik dalam merasakan kapan harus memainkan bola dalam satu sentuhan dan kapan tidak. Jika Anda sering bermain satu sentuhan, Anda akan mendapatkan tempo dalam pertandingan dan itu secara otomatis berarti ada pemain-pemain yang bergerak bebas."

Menurut mantan gelandang itu, Feyenoord terus bergerak, sehingga PEC nyaris tidak bisa masuk ke duel-duel. "Dalam latihan, Anda punya latihan-latihan untuk mencoba mencapai ini, karena jika Anda ingin bermain satu sentuhan, orang-orang harus selalu bergerak. Feyenoord terus melakukan itu. Ini sebenarnya seperti satu rondo besar."

Marciano Vink setidaknya sama antusiasnya dengan apa yang ia lihat di Zwolle. "Saya belum pernah melihat tim yang memainkan babak pertama seperti itu seperti Feyenoord, ketika semuanya berjalan sempurna."

Feyenoord punya begitu banyak pergerakan, begitu banyak tusukan ke depan, dan begitu banyak kombinasi indah. Ini benar-benar sepak bola tingkat tinggi," kata Vink.