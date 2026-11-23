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Kenneth Perez memuji Norwegia setinggi langit dalam Voetbalpraat pada Senin. Berkat penampilan kuat di pengujung laga melawan Denmark pekan lalu, Norwegia melaju ke perempat-final Nations League.

“Saya punya saran untuk para pelatih. Saya menyarankan mereka menonton delapan menit terakhir pertandingan Denmark melawan Norwegia,” kata Perez mengawali pembahasan tentang kemenangan dramatis Norwegia 3-2 yang membawa mereka ke perempat-final.

“Denmark unggul 2-1. Norwegia harus menang dan mencetak dua gol dalam tujuh menit,” lanjut analis asal Denmark itu. “Ketenangan Norwegia saat bermain untuk menciptakan peluang. Sering kali tim bermain terburu-buru, seperti yang juga Anda lihat akhir pekan ini. Tanpa berpikir matang, mereka hanya melakukan apa saja.”

“Namun, lihat cara Norwegia melakukannya. Saya benar-benar terkesan. Negara saya, Denmark, yang menjadi korban. Namun, saya sungguh menikmati cara mereka melakukannya. Dengan perhitungan, penuh ketenangan, serangan-serangan bagus. Mereka membangun serangan dengan baik, alih-alih melancarkan lima belas serangan tanpa berpikir matang.”

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Perez melanjutkan: “Martin Ødegaard sering turun menjemput bola dari para bek tengah. Lalu bola kerap dioper ke samping sekali lagi sebelum dikembalikan. Dengan cara itu, Norwegia bisa mengalirkan bola kepada para pemain depan.”

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“Tentu saja ada sedikit keberuntungan. Penalti akibat handball pada menit terakhir. Namun, maksud saya lebih kepada ini: mereka mencetak gol untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-83. Lalu Haaland mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-2 pada menit ke-96,” kenang Perez.

“Pada Minggu, Anda juga bisa melihat betapa seringnya tim bermain terburu-buru. Lalu mereka salah mengirim bola, dan hal-hal semacam itu. Sebab, kita semua sering membicarakan rencana B. Biasanya itu berupa bola lambung ke arah bek yang berdiri di sana. Cara itu bisa berhasil. Namun, Norwegia memilih kualitas ketimbang kuantitas,” puji mantan pemain itu.

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“Menurut saya, tujuh menit terakhir itu benar-benar mengesankan untuk disaksikan. Tentu saja, saat itu saya belum tahu bagaimana hasil akhirnya. Namun, saya berpikir: mereka melakukannya dengan cerdas,” ujar Perez.

Norwegia akan menghadapi Inggris di perempat-final Nations League. Kedua pertandingan akan digelar pada Maret tahun depan.